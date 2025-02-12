|Euractiv: США ошеломили европейских союзников, открыв мирные переговоры с Россией по Украине
01:30 13.02.2025
Один европейский дипломат НАТО охарактеризовал новые красные линии США как принуждение Украины к "превентивной капитуляции".
12 февр. 2025 г.
БРЮССЕЛЬ – Дональд Трамп заявил в среду, что он и Владимир Путин договорились начать переговоры о "немедленном" прекращении войны России на Украине после того, как его министр обороны заявил, что восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года, "нереалистично".
Пока его главное дипломатическое трио продолжало свой первый европейский тур, президент США Трамп в среду сделал неожиданный шаг и поговорил с президентом России Владимиром Путиным.
Оба лидера договорились "немедленно начать переговоры" о войне в Украине в ходе "длительного и весьма продуктивного телефонного разговора", сказал Трамп в Truth Social . Эта встреча стала первой публично раскрытой встречей двух лидеров с тех пор, как Трамп вступил в должность.
"Мы оба согласились, что хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной", - написал Трамп.
"Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", - добавил он.
Позднее в среду Трамп провел беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая, по словам Трампа, "прошла очень хорошо".
"Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы намечаем наши следующие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп, давайте это сделаем", - написал Зеленский на X после звонка.
"Мы договорились поддерживать дальнейшие контакты и планировать предстоящие встречи", - добавил он.
Этот шаг, мягко говоря, застал европейцев врасплох.
Надежды на то, что американская сторона представит подробности того, как она намерена выполнить обещания Трампа о скорейшем продвижении мирных переговоров для прекращения конфликта, были разбиты еще до встречи Контактной группы по обороне Украины в среду в Брюсселе.
Единственное, что администрация Трампа пока ясно дала понять, это то, что она остановит российские усилия на Украине - при условии, что Европа возьмет на себя инициативу - и начнет прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Ожидается, что в Контактной группе - формате, который ранее возглавляли американцы, а теперь перешел под контроль Великобритании - несколько западных сторонников Украины сделают заявления о новой военной поддержке Украины.
Хотя на этой неделе не ожидалось новых заявлений от Вашингтона, он, тем не менее, обозначил некоторые важные изменения в политике.
Министр обороны США Пит Хегсет ошеломил своих коллег, обозначив новые красные линии в отношении Украины.
Возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, до вторжения России в Крым и захвата четырех восточных регионов, является "нереальной целью", сказал Хегсет , добавив, что "преследование этой иллюзорной цели только продлит войну и принесет еще больше страданий".
Он усилил свою позицию, заявив, что американские войска не будут размещены на Украине в качестве какой-либо части гарантий безопасности - европейцы должны "выйти на арену" - и никакие войска из стран-членов НАТО не будут подпадать под действие статьи 5 альянса, положения о взаимной обороне.
Он добавил, что мирное соглашение, предусматривающее возможное членство в НАТО, нецелесообразно, что противоречит осторожной риторике, которую альянс до сих пор придерживался, не занимая определенной позиции по этому вопросу.
"Честность будет нашей политикой в будущем", - сказал Хегсет.
Его краткие замечания быстро вызвали волновой эффект. Один европейский дипломат НАТО охарактеризовал изменение политики как нечто похожее на принуждение Украины к "превентивной капитуляции".
Несколько дипломатов НАТО сообщили Euractiv, что они были неприятно удивлены тем, что подобные заявления прозвучали еще до начала мирных переговоров по Украине, хотя эти комментарии, возможно, уже не так удивительны после разговора Трампа с Путиным.
Европейские союзники по НАТО с нетерпением ожидали первого визита новой администрации США - обычно это была возможность осторожно присмотреться друг к другу и найти общий язык.
Однако Хегсет, прибывший в Брюссель в среду, отбросил обычные правила приличия и сразу перешел к делу.
"Прибыли в штаб-квартиру НАТО. Наша приверженность ясна: НАТО должно быть более сильной, более смертоносной силой, а не дипломатическим клубом", - написал Хегсет в X. "Пора союзникам воспользоваться моментом".
Переговоры Хегсета с коллегами из НАТО и Украины являются частью череды визитов в Европу на этой неделе высокопоставленных должностных лиц США, включая саммит ИИ в Париже и Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится позднее на этой неделе.
Ожидалось, что Хегсет, говоря о том, что и Украина, и Европа "примут на себя ответственность" за обеспечение безопасности, передаст послание Трампа о том, что Вашингтон ожидает от европейцев активизации усилий и того, что они сами понесут это бремя.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил журналистам перед переговорами, что по сравнению с 2023 годом в прошлом году расходы на оборону со стороны стран-членов НАТО, не являющихся США, выросли на 20%.
Эти цифры знаменуют собой "большой шаг в направлении того, к чему призвал президент Трамп. Я согласен с ним в том, что мы должны уравнять помощь в сфере безопасности с Украиной", - сказал Рютте.
Однако представители НАТО все больше склоняются к мысли, что рационального сокращения расходов вряд ли будет достаточно, чтобы легко склонить Вашингтон на свою сторону.
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