Euractiv: США ошеломили европейских союзников, открыв мирные переговоры с Россией по Украине

01:30 13.02.2025

Один европейский дипломат НАТО охарактеризовал новые красные линии США как принуждение Украины к "превентивной капитуляции".



12 февр. 2025 г.



БРЮССЕЛЬ – Дональд Трамп заявил в среду, что он и Владимир Путин договорились начать переговоры о "немедленном" прекращении войны России на Украине после того, как его министр обороны заявил, что восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года, "нереалистично".



Пока его главное дипломатическое трио продолжало свой первый европейский тур, президент США Трамп в среду сделал неожиданный шаг и поговорил с президентом России Владимиром Путиным.



Оба лидера договорились "немедленно начать переговоры" о войне в Украине в ходе "длительного и весьма продуктивного телефонного разговора", сказал Трамп в Truth Social . Эта встреча стала первой публично раскрытой встречей двух лидеров с тех пор, как Трамп вступил в должность.



"Мы оба согласились, что хотим остановить миллионы смертей в войне с Россией/Украиной", - написал Трамп.



"Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень сильно в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга", - добавил он.



Позднее в среду Трамп провел беседу с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая, по словам Трампа, "прошла очень хорошо".



"Никто не хочет мира больше, чем Украина. Вместе с США мы намечаем наши следующие шаги, чтобы остановить российскую агрессию и обеспечить прочный, надежный мир. Как сказал президент Трамп, давайте это сделаем", - написал Зеленский на X после звонка.



"Мы договорились поддерживать дальнейшие контакты и планировать предстоящие встречи", - добавил он.



