В Узбекистане создадут Чрезвычайный штаб по работе с инвестиционными проектами

13:16 13.02.2025

В Узбекистане создадут штаб для работы с проектами, которые реализуются на иностранные инвестиции. Его возглавит Арипов



12 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане создадут Чрезвычайный штаб по работе с инвестиционными проектами, финансируемыми международными финансовыми институтами и иностранными правительственными организациями, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Согласно указу президента от 11 февраля, в областях появятся его региональные подразделения.



Штаб, который начнет работу в 2025 году, станет ключевым механизмом для привлечения инвестиций и координации мер по освоению средств как за счет кредитов с государственными гарантиями, так и за счет негарантованных займов. Помимо этого, структура будет заниматься изучением возможностей реализации перспективных инвестиционных проектов.



В приложении к документу указано, что руководить деятельностью штаба будет премьер-министр Абдулла Арипов. Его заместителями будут генеральный прокурор Нигматилла Йулдашев, заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев, исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев.



Также в штаб войдут глава Минэкологии Азиз Абдухакимов, министр строительства и ЖКХ Шерзод Хидоятов, представители Министерства инвестиций, промышленности и торговли, экономики и финансов, Совета министров Каракалпакстана, хокимиятов, прокуроры Ташкента и областей.



