Премьер Туркмении встретился в Тегеране с президентом Ирана

13:26 13.02.2025

Состоялась встреча с Президентом Исламской Республики Иран



12 февраля 2025 в рамках визита делегации Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Тегеран состоялась встреча с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.



В ходе аудиенции глава внешнеполитического ведомства передал Президенту Ирана теплые приветствия и наилучшие пожелания Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.



Президент Масуд Пезешкиан выразил признательность туркменской стороне за доброе слова и выразил ответные приветствия руководству Туркменистана.



Подчеркнув заметную активизацию ирано-туркменских связей, Президент отметил важность состоявшегося 10 февраля телефонного разговора с Национальным Лидером туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, в ходе которого были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.



Кроме этого Президент Масуд Пезешкиан озвучил нацеленность Ирана на дальнейшую конструктивную работу с Туркменистаном в области энергетики, транспорта, водных ресурсов и других.



Стороны отметили значимость совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия.



