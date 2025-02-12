|Премьер Туркмении встретился в Тегеране с президентом Ирана
13:26 13.02.2025
Состоялась встреча с Президентом Исламской Республики Иран
12 февраля 2025 в рамках визита делегации Туркменистана во главе с Заместителем Председателя Кабинета Министров, Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым в Тегеран состоялась встреча с Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.
В ходе аудиенции глава внешнеполитического ведомства передал Президенту Ирана теплые приветствия и наилучшие пожелания Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Президент Масуд Пезешкиан выразил признательность туркменской стороне за доброе слова и выразил ответные приветствия руководству Туркменистана.
Подчеркнув заметную активизацию ирано-туркменских связей, Президент отметил важность состоявшегося 10 февраля телефонного разговора с Национальным Лидером туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана, в ходе которого были обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
Кроме этого Президент Масуд Пезешкиан озвучил нацеленность Ирана на дальнейшую конструктивную работу с Туркменистаном в области энергетики, транспорта, водных ресурсов и других.
Стороны отметили значимость совместных мероприятий в рамках Международного года мира и доверия.
Визит министра иностранных дел Туркменистана в Тегеран
ИРНА. Тегеран – Председатель Кабинета Министров, Министр Иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов прибыл в Тегеран для консультаций с высокопоставленными чиновниками Ирана. Цель визита - обсуждение двусторонних отношений и региональных событий. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
По словам Багаи, визит осуществляется по официальному приглашению министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, в рамках политических консультаций между министрами иностранных дел двух стран.
Министр иностранных дел Туркменистана также возглавляет совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству с Ираном и планирует встречи с рядом высокопоставленных политических и экономических деятелей Ирана.
Этот визит может способствовать укреплению отношений между двумя странами и изучению возможностей для дальнейшего экономического и политического сотрудничества.