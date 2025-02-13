Место USAID в Кыргызстане займет Атамбаев. Американское агентство долгие годы кормило в Кыргызстане паразитов

13:45 13.02.2025

Место USAID в Кыргызстане займет Атамбаев



13 февраля 2025



Место USAID в Кыргызстане займет Атамбаев



Кто-нибудь другой наверняка тоже хотел бы, но не имеет возможности. А кто-то имеет возможность, но не имеет желания. Так что Алмазбек Шаршенович, с какой стороны ни глянь, – идеальный "секонд".



Как абсолютно правильно заметили адекватные люди из информагентства "Каганат", американское агентство долгие годы кормило в Кыргызстане паразитов. Только слово "паразиты" почему-то взято в кавычки. Мы его не закавычиваем. Потому что как еще назвать армию антикыргызских "независимых" СМИ и огромное количество таких же вредоносных энпэошек, действующих в КР и за деньги американских налогоплательщиков подрывающих государственные и нравственные устои Кыргызстана? Паразиты они и есть, никак иначе.



Все (во всем мире), кто не продался, кто искренне переживает за свою страну, имеет совесть, честь и холодный рассудок, давно кричали о сущности той "гуманитарной помощи", которую миру несло Агентство США по международному развитию. Лезло во все щели, проявляло интерес к любому мало-мальски значимому исключительно внутреннему событию и старалось повлиять на его ход – в собственную пользу. Перекраивало общественно-политическое устройство чужого общества, готовя перевороты и "бархатные революции". Вскормило толпы либералов, демократов, "независимых" и прочих "правозащитников", готовых за красивые зеленые бумажки с портретом американского президента сровнять с землей родное государство вместе с родным народом.



Сейчас кыргызские НПО и подконтрольные им "журналисты", с легкой руки Дональда Трампа отлученные от кормушки, бьются в истерике. Заламывают руки: все пропало, как теперь лечить- учить-воспитывать, как бороться за "демократию", как защищать права преступников и затыкать рты настоящим патриотам?..



Пока президент Жапаров жестко ставил на место американский Госдеп, объясняя, что Кыргызстан – независимое государство, не нуждающееся ни в чьих советах и поучениях, - граждане, финансируемые USAID, восклицали: "Боже, храни Америку!", клялись Америке в вечной верности и преданности, всячески подчеркивая, что без США Кыргызстан – ничто. Власти "наехали" на журналистов, бессовестно вводящих в заблуждение народ и подогревающих в обществе антикыргызские настроения – "правозащитники" тут же зовут на помощь Америку. Власти пресекли очередную попытку госпереворота – снова на зов "правозащитников" прибегают заокеанские кукловоды и грозят кыргызскому президенту пальцем. Бывает – и кулаком грозят.



Когда в Жогорку Кенеше обсуждались непопулярные у "независимых" законопроекты об НКО и о СМИ, так называемая Коалиция НКО за гражданское общество надавила на депутатов опять-таки с помощью американских начальников. Кто согласен с законопроектами – того не пускать ни в Европу, ни в Америку! И действительно, испугавшиеся остаться без американских виз парламентарии начали массово отзывать свои подписи…



Вот это и называется "испанский стыд". Энпэошкам, депутатам с пониженной социальной ответственностью и журналистам, готовым за юсаидовскую подачку облить грязью любое начинание президента и всячески пресмыкающихся перед американскими боссами, - не стыдно. А народу за них стыдно. Но им на народ наплевать. Кроме собственного портмоне, их ничего в этом мире не волнует.



Что будет теперь, когда уже американская власть занялась чисткой зарвавшегося и завравшегося агентства по международному развитию? Впрочем, USAID лучше бы расшифровывать как "агентство по международному развалу", заменив Development на Destruction. Это название ему больше подходит. Что будет дальше? В частности – в Кыргызстане?



На эту тему есть много поговорок и афоризмов. "Король умер, да здравствует король!"… "Свято место пусто не бывает"… Если некто влиятельный откуда-то ушел, его знамя обязательно перехватит кто-то другой. А в этом случае, как говорится, сам Бог велел. Вся деятельность агентства в Кыргызской Республике – весьма доходный раскрученный бизнес. Его новому хозяину ничего, собственно, делать не придется. Многочисленные долларозависимые энпэошки на старте и рвутся в бой, "независимые" журналисты прикормлены, прочие паразиты тоже доведены до кондиции и ждут своего часа. Знай только деньги им подкидывай.



Многие кыргызстанцы и те, кто пристально следит за событиями в Кыргызстане, предположили, что знамя бесславно павшего в борьбе за "демократию" ЮСАИДа подхватит Россия. Которой Кыргызстан по вполне понятным причинам тоже небезразличен и которой очень выгодно иметь здесь хорошие и разные пророссийские структуры. Тем более что деньги на все это у России есть (об этом честно сказал бишкекским журналистам спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой).



Отвечая на вопрос, придут ли на место выбывших из Кыргызстана ЮСАИДа и фонда Сороса российские организации, Швыдкой сказал: "Для России занимать чью-то нишу вообще не имеет смысла". И напомнил, что отношения России и Кыргызстана нельзя сравнивать с отношениями Кыргызстана и Америки. Американские фонды и агентства в Кыргызстане – явление относительно новое, тогда как российско-кыргызское сотрудничество имеет давнюю историю и строится совсем на других принципах.



Россия отпадает. Кто остается? Ответ очевиден: есть некто, кто и так уже давненько занимается в республике своеобразной подрывной деятельностью. Отчасти напрямую, отчасти через своих последователей он, по сути, делает то же самое, что и юсаидовцы и "соросята" - спонсирует определенные структуры, стравливая их с действующей властью и готовя почву для "грандиозного шухера". Некто, который не оставляет планов своего триумфального возвращения в Кыргызстан, который, скажем так, далеко не беден и который имеет здесь коалицию почитателей, кормящихся у него с руки и основательно обработанных для дальнейшего плодотворного сотрудничества.



Даже если его имя не упоминается, его уши торчат повсюду, где происходит что-то противозаконное, противоправное и антигосударственное. Что интересно: антикыргызскую политику проводят те же самые организации и те же самые граждане, которые исподволь поддерживают Алмазбека Атамбаева. А то, что творится в рядах нынешних социал-демократов, у многих кыргызстанцев вызывает стойкое ощущение дежавю. И нынешняя политическая голодовка Темирлана Султанбекова, и поведение его и его соратников в суде – "точь-в-точь как Атамбаев", - говорят люди. Да не "как Атамбаев", а это Атамбаев и есть. Это он сейчас демонстративно отказывается от пищи, падает в обмороки и пинает решетку клетки в судебном зале.



Это он устами Саралаевой, Темирова, дикторов с телеканала "Апрель" раскачивает лодку. И чем ближе реальный апрель, тем качка сильнее.



Апрельской революции в этом году пятнадцать лет. Дата солидная. Как и чем отметит годовщину Кыргызстан? Чем вспомнит ту революцию, на деле оказавшуюся обычным очередным государственным переворотом? "Апрельская революция спасла страну от экономического краха и духовного обнищания" - говорил о ней Атамбаев во время своего президентства. Говорил – и сам себе верил? Неужели? О каком экономическом и духовном возрождении могла идти речь при его правлении?! И что будет, если он, Атамбаев, и его последователи приготовили Кыргызстану свое празднование 15-летия революции, собираясь отметить его новой революцией?



Сколько же можно стране кланяться – то коррупционерам, то ворам в законе, то западным дяденькам с денежными мешками? А ведь именно так выглядит революция по-атамбаевски. Такой "хоккей" нам не нужен. Хотя 7 апреля – День апрельской революции – пусть будет. Как день памяти безвинно погибших, день народного единения в надежде на коренное переустройство общества. И как напоминание о том, чего кыргызам больше никогда и ни за что не надо.