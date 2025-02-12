Казахстанские зумеры: как с ними работать? На игле одобрения они сидят в большей степени, чем миллениалы и бумеры...

13:52 13.02.2025

Казахстанские зумеры: как с ними работать?



Айнаш Ондирис

Журналист



Зумеры выходят на рынок труда. Чем это поколение отличается от других? Что молодые казахстанцы хотят от жизни и работы? Об этом корреспондент Tengrinews.kz поговорила с HR-специалистом и коучем ICF Лилией Яркиной.



Кто такие зумеры?



"Если мы говорим про зумеров, кто-то считает, что это ребята с 1995 года рождения и далее, кто-то говорит что это 1997 и дальше, либо начиная с 2003 года. Нет единого мнения. Одно мы точно можем сказать, что это не абитуриенты и не выпускники школ. Скорее всего, это молодые люди, которые уже успели наработать небольшой опыт после университета либо начинали свой карьерный путь, попутно обучаясь в университете. Если мы говорим про активный найм, рекрутинг, то мы сталкиваемся с зумерами достаточно часто, практически каждый день. Все больше зумеры, скажем так, начинают наступать на пятки миллениалам".



"Зачастую преувеличивают собственную значимость"



"По характеристикам это однозначно неоднородное, очень интересное поколение. Зумеры супер амбициозные, они точно знают чего хотят, у них уже есть какие-то жизненные ориентиры. Они достаточно быстро адаптируются, хорошо ориентируются в цифровой среде. Для них нехарактерен синдром самозванца, наоборот, я бы сказала что они зачастую преувеличивают собственную значимость. И это, с одной стороны, играет и хорошую роль. То есть они не боятся о себе заявить, не боятся отстаивать свои границы и права, и это на самом деле именно то качество, которое многим миллениалам и бумерам не хватает. Мы все-таки в большей степени зависим от мнения общества".



Какие профессии выбирают зумеры?



Зумеры менее терпимы к какой-то иерархичности, строгим правилам и регламентам, они от этого стараются уходить, уклоняться или саботировать, не воспринимать всерьез. Если миллениал будет переживать, придя на собеседование к первому руководителю, зумер не будет замечен в каком-то стеснении. Они более уверены в себе.



Но здесь есть один перекос: из-за того что они выросли в эпоху интернета, соцсетей, переписок и так далее, им становится очень тяжело общаться в реальной жизни, считывать эмоции, анализировать. Если раньше все упирались в IQ, сейчас больше ценится EQ, то есть эмоциональный интеллект. Зумерам характерно также клиповое мышление, при этом им очень тяжело удерживать внимание на чем-то более чем на 15 секунд. И это характерно для зумеров.



Несомненно, зумеров привлекают профессии, которые соответствуют нашему быстро меняющемуся миру. Это цифровые профессии, IT-сфера, креативные специальности. Именно таким образом они могут постоянно подпитываться.



Однозначно их будут отталкивать очень рутинные профессии, которые требуют сосредоточенности, усердия там, где нужно играть вдолгую. Им нужно здесь и сейчас и как можно быстрее. Иначе интерес пропадет. Я думаю, вы не увидите очереди из зумеров, которые хотят быть сварщиками или работать на станке на производстве, это точно не шахта и не завод. Однозначно это не их история. И они вряд ли стремятся быть даже "голубыми воротничками". Для них в приоритете удаленка, гибридный формат работы, для них важно соблюдать work-life баланс".



Какие зумеры в работе?



Зумеры очень быстро зажигаются и так же быстро тухнут. Мне, кстати, кажется что вот это понятие "выгорание" пришло вместе с зумерами. Соответственно, им нужна постоянная подпитка, их нужно постоянно мотивировать, стимулировать всячески. Это ребята, которые в работе ищут не просто возможность для заработка денег, они ищут какие-то ценности, смыслы, схожесть с их внутренними убеждениями. То есть деньги для них немножко отходят на второй план. Только из-за нужды на работу они точно не пойдут. И конечно, это не поколение марафонцев, а больше спринтеры, которые очень хорошо бегут на маленькие дистанции. Вдолгую они быстро начинают скучать, уставать и выгорать.



Чего хотят зумеры?



На самом деле это ребята, которые ищут очень большие смыслы, они приверженцы какой-то определенной корпоративной культуры. В какой-то степени это жертвы маркетинга. Для них очень важен бренд, как себя позиционирует компания. И поэтому сейчас работодатели, подстраиваясь под текущие реалии, в том числе на рынке труда, работают над тем, чтобы это была не просто среднестатистическая компания, а чтобы это была какая-то история успеха, ценности, убеждения. Зумер, приходя в эту компанию, для себя четко понимает, насколько откликаются с его внутренними убеждениями корпоративные правила, традиции, ритуалы компании. Для них это очень важно.



Зумеры не будут класть все на алтарь во имя карьерных достижений. Они не готовы строить карьеру вопреки собственным интересам. И это тоже их ключевая особенность. Для них важны прозрачность, система, коммуникации, оплата. Они не позволять себя, так сказать, обмануть, они не будут жить какими-то обещаниями о светлом будущем, им нужно здесь и сейчас. И чем четче и понятнее это будет донесено, тем лучше.



Зумеры ищут признания. На игле одобрения они сидят в большей степени, чем миллениалы и бумеры. И это, скорее, про ответственность. Если миллениалы работают для того, чтобы удовлетворить свои потребности, закрывать какие-то финансовые вопросы, то зумеры ищут в работе не только деньги, не только возможности для роста и развития, они ищут вот эту возможность реализоваться как личность, быть замеченными. Поэтому какие-то "поглаживания" должны быть. Руководители не всегда это разделяют. Но таковы реалии. То есть мы должны, помимо того, что платим зарплату, давать возможность развиваться, хвалить и подмечать успехи зумеров.



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"Поколение Beta будет жить в эпоху, когда искусственный интеллект и автоматизация будут полностью интегрированы в повседневную жизнь: от образования и рабочих мест до здравоохранения и развлечений", - пояснил исследователь.



Записала Айнаш Ондирис.