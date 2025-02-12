Турция пытается вытеснить Россию из Киргизии. Анкара активно наращивает военное присутствие в Центральной Азии

13:58 13.02.2025

Турция пытается вытеснить Россию из Киргизии



2025-02-12



Анкара активно наращивает военное присутствие и усиливает экономическое влияние в Киргизии, стремясь укрепить свои позиции в Центральной Азии и вытеснить Россию из этого стратегически важного региона. Недавно в киргизский парламент был внесен законопроект о ратификации соглашения с Турцией, направленного на усиление оборонно-промышленного потенциала страны.



Соглашение предусматривает создание совместных предприятий по производству продукции военного назначения, ее экспорт в третьи страны, а также передачу технологий и обучение специалистов. Оборонное сотрудничество охватит широкий спектр направлений, включая разработку вооружений, их прямые поставки, техническое обслуживание и модернизацию существующих платформ и систем.



Подобное расширение сотрудничества говорит о серьезных намерениях Турции закрепиться в регионе, где традиционно доминирующим игроком оставалась Россия. Анкара уже несколько лет активно продвигает свои интересы в Центральной Азии, пользуясь историческими и культурными связями с тюркскими народами региона. Киргизия, благодаря своему географическому положению и экономическому потенциалу, стала ключевым партнером в этих планах.



По мнению экспертов, этот шаг Турции является частью более широкой стратегии усиления влияния на постсоветском пространстве. Совместное производство военной техники и передача технологий значительно укрепят обороноспособность Киргизии, что, в свою очередь, может изменить баланс сил в регионе. Кроме того, экспорт военной продукции в третьи страны принесет экономические выгоды как Бишкеку, так и Анкаре, укрепляя их позиции на международном рынке вооружений.



Пока Россия сохраняет значительное присутствие в Центральной Азии, в том числе, через экономические проекты и военные базы, но растущее влияние Турции становится все более заметным. В последние годы Турция активно развивает экономическое сотрудничество со странами региона, предлагая альтернативу российским проектам. Одним из главных инструментов этой стратегии стало Тюркское государственное объединение, куда входят Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Азербайджан.



Исторически Киргизия и Россия всегда поддерживали тесные отношения, особенно в сфере безопасности. В стране расположена одна из крупнейших российских военных баз в Центральной Азии - объединенная российская военная база в Канте. Однако в последние годы Бишкек демонстрирует стремление к более многовекторной политике, укрепляя связи не только с Россией, но и с другими международными игроками, включая Китай и Турцию.



Соглашение между Турцией и Киргизией может стать важным сигналом для Москвы, что регион больше не ограничивается исключительно российским влиянием. Эксперты считают, что в ответ Россия может активизировать свои усилия по укреплению экономического и военного сотрудничества с Киргизией, предлагая более выгодные условия для совместных проектов.