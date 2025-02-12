Языковая дискриминация: казахскому певцу-"юристу" закон не писан?

14:01 13.02.2025

Языковая дискриминация: казахскому певцу-"юристу" закон не писан?



Женис Байхожа



Поймать "минуту славы", или, по-современному, "минуту хайпа" на очень чувствительной языковой теме – это в Казахстане стало чем-то вроде народной забавы. И стремящиеся к ней нередко достигают своей цели, получая массу лайков и комментариев, становясь героями публикаций не только в соцсетях, но и в СМИ. Тем более если они и до этого пользовались известностью в стране: сказанному публичными персонами аудитория всегда внимает с повышенным интересом.



На днях их ряды пополнил в прошлом популярный и обласканный властью эстрадный певец Нурлан Онербай (Онербаев), бывший депутат мажилиса парламента РК от партии "Нур Отан". Обратившись к одной из модных ныне тем, обладатель званий "заслуженный артист РК" и "заслуженный деятель Казахстана" разместил на своих страницах в Instagram и Facebook короткий пост: "Каждый день вы вводите новый штраф. Давайте мы как народ предложим еще один: штрафовать не говорящих на казахском языке на 39.320 тенге". Названная сумма соответствует десяти МРП. Правда, певец не уточнил, как часто ее следует взимать – одноразово, ежегодно или, может, ежемесячно. Только в Instagram этот пост собрал около трех с половиной тысяч лайков. Возбудившиеся подписчики артиста стали предлагать даже более значительные суммы штрафов – вплоть до миллиона тенге.



Онербай – далеко не первый, кто выступает с такими "инициативами". Несколько лет назад телеведущая Анна Данченко, прекрасно говорящая на государственном языке и благодаря этому сделавшая успешную карьеру на ТВ (она до 17-летнего возраста жила в сугубо казахскоязычной среде, в городе Аральске, где на 35 тысяч жителей приходилось лишь с десяток семей "нетитульных"), тоже выступила в соцсетях с похожим призывом: "В законе надо прописать, что зарплата тех, кто не владеет им (государственным языком – прим. ред.), может быть урезана на 30 процентов. Никто не захочет терять часть зарплаты и будет вынужден осваивать казахский. Надо преподать людям такой урок…. Люди начинают что-то делать только из-за страха или выгоды".



На еще более радикальных мерах настаивал поэт, член Союза писателей РК, руководитель его Павлодарского областного филиала Арман Кани. В феврале 2021-го на сайте одного из Интернет-изданий национал-патриотической направленности он озвучил пять способов заставить выучить казахский, включая такой: "Штрафовать ежемесячно в крупном размере должностных лиц, предпринимателей, не владеющих государственным языком, до тех пор, пока не выучат его. Если не будет результата - увольнять". Кроме того, литератор счел необходимым лишать их казахстанского гражданства и выселять в Россию, а также открыть лагеря принудительного обучения государственному языку" (подробнее здесь).



Примечательно, что в конце того же 2021-го, накануне 30-летия независимости республики, Арман Кани был удостоен ордена "Құрмет". Высокую государственную награду он получил во время торжественного собрания, посвященного юбилейной дате, из рук Нурлана Нигматулина, на тот момент председателя мажилиса парламента РК.



Это только те случаи, которые выплеснулись в широкое информационное поле благодаря известности их главных фигурантов. Но вообще среди казахстанцев таких, кто готов двумя руками проголосовать за введение подобных санкций, не счесть. А поскольку они в подавляющем большинстве своем не знают, да и не желают знать, хотя бы в общих чертах, ни отечественное законодательство, ни тем более нормы международных пактов и конвенций, ратифицированных Казахстаном, то им даже невдомек, что такого рода предложения и призывы не только незаконны, но и чреваты привлечением к ответственности.



Похоже, не догадывается об этом и Нурлан Онербай, несмотря на наличие у него диплома юриста-правоведа (согласно официальной биографии, именно по этой специальности он в 2000-м окончил юридический факультет Казахского национального педагогического университета имени Абая) и на трехлетнее пребывание в высшем законодательном органе страны. Наверное, вы поняли, почему в данном случае использовано слово "пребывание", а не "работа" или "деятельность".



Статья 14-я Конституции Республики Казахстан гласит: "Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам". В свою очередь, под "дискриминацией" в международном праве понимается преднамеренное, умышленное лишение или ограничение (ущемление) прав граждан, социальных групп, организаций, национальных образований.



Теперь заглянем в текст действующего Закона "О языках в РК". В его 7-й статье четко и недвусмысленно сказано: "В Республике Казахстан не допускается ущемление прав граждан по языковому признаку". А что означает "ущемление прав граждан по языковому признаку"? Словарь лингвистических терминов дает такое определение: "нарушение гражданских и/или экономических прав личности или этнической группы по причине незнания или плохого знания языка численно доминирующего на данной территории этноса".



Данное определение один в один ложится на случай с "инициативой" Онербая, да и на то, что предлагали Кани с Данченко. Ведь призывы (адресованные, скорее всего, государству, поскольку только оно может принимать такие решения) штрафовать или урезать зарплаты граждан, не говорящих на казахском, который является языком численно доминирующего в стране этноса, имеют целью нарушение их экономических прав. Здесь следует отметить, что штрафы обычно налагают на тех, кто не соблюдает действующие законы, нормативно-правовые акты, официально установленные правила общежития и поведения, – а ни в одном из них не содержится требование говорить в повседневной жизни на каком-то конкретном языке. Напротив, 19-я статья Конституции РК гарантирует право каждого на "свободный выбор языка общения".



Другое дело, если бы Онербай, Данченко, Кани и иже с ними предложили экономически стимулировать тех, кто свободно владеет казахским или стремится к этому, активно использует его в профессиональной деятельности, содействует расширению сферы его применения (речь в данном случае идет не о целесообразности такого шага, а лишь о правовой оценке). Это был бы призыв к так называемой "позитивной дискриминации", допускаемой международным правом и законодательствами многих стран, включая те, что считаются оплотами демократии.



Люди, возмутившиеся постом Онербая, требуют привлечь его к ответственности по 174-й статье Уголовного кодекса. Но сделать это будет непросто, ведь певец не назвал конкретные этнические или социальные группы, в отношении которых предложил ввести штрафы (он мог иметь в виду кого угодно, включая казахов, не владеющих "ана тiлi"), никого не оскорбил, в указанной статье УК нет понятия "возбуждение розни по признаку языковой принадлежности". Впрочем, тут лучше выслушать мнение тех правоведов, которые, в отличие от "юриста-заочника" Онербая, разбираются в тонкостях уголовного законодательства.



А вот внушение, причем желательно публичное, заслуженному артисту следовало бы сделать. И это уже прерогатива Министерства культуры и информации, которое, с одной стороны, отвечает за поддержание межэтнического согласия в стране, а с другой, курирует деятелей искусства (кстати, наверняка именно по его представлению несколько месяцев назад Онербай получил орден "Барыс" 1-й степени, присуждаемый в том числе "за особые заслуги в обеспечении мира, консолидации общества и единства народа Казахстана").



И еще было бы неплохо, если бы названное ведомство давало публичные оценки и разъяснения по каждому такому резонансному событию. Как это делал в относительно кратковременную свою бытность министром информации Даурен Абаев: вспомните его комментарии по поводу и рейдов "языковых патрулей", и инсинуаций отдельных российских политиков по поводу якобы ущемления на государственном уровне прав русскоязычных в Казахстане, и других подобных случаев…