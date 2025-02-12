Грузии хочет стать цифровым хабом на маршруте Европа-Азия. Премьер Кобахидзе выступил на Всемирном саммите в Дубае

14:09 13.02.2025

Грузия как цифровой хаб и крупный узел для маршрута Европа-Азия – премьер



В Грузии продолжится процесс мирного и стабильного развития, что обусловлено приверженностью правительства прогрессу и устойчивости, заявил премьер



ТБИЛИСИ, 11 фев - Sputnik. Международная связность и маршруты предоставляют Грузии возможность стать крупным узлом и цифровым хабом на маршруте Европа-Азия, заявил премьер-министр ГРУЗИИ Ираклий Кобахидзе выступая во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ.



Всемирный правительственный саммит проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 11 по 13 февраля. Главная тема саммита – "Формирование правительств будущего". Премьер Грузии принимает в ней участие вместе с правительственной делегацией.



