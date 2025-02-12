|Грузии хочет стать цифровым хабом на маршруте Европа-Азия. Премьер Кобахидзе выступил на Всемирном саммите в Дубае
14:09 13.02.2025
Грузия как цифровой хаб и крупный узел для маршрута Европа-Азия – премьер
В Грузии продолжится процесс мирного и стабильного развития, что обусловлено приверженностью правительства прогрессу и устойчивости, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 11 фев - Sputnik. Международная связность и маршруты предоставляют Грузии возможность стать крупным узлом и цифровым хабом на маршруте Европа-Азия, заявил премьер-министр ГРУЗИИ Ираклий Кобахидзе выступая во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ.
Всемирный правительственный саммит проходит в Объединенных Арабских Эмиратах с 11 по 13 февраля. Главная тема саммита – "Формирование правительств будущего". Премьер Грузии принимает в ней участие вместе с правительственной делегацией.
"Грузия представляет собой естественное связующее звено между Европой, Ближним Востоком и Южной Азией, с одной стороны, и Центральной и Восточной Азией – с другой. Международная связность и маршруты предоставляют Грузии возможность стать крупным узлом и цифровым хабом в направлении Европа-Азия", – заявил Кобахидзе.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также реализует проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия.
По словам премьера, Грузия, имея общую границу с Европейским союзом через Черное море, представляет собой единственный в среднесрочной перспективе путь, по которому Европа может развивать коридоры данных между Ближним Востоком и Южной Азией, а в среднесрочной и долгосрочной перспективе – между Европой, Центральной и Восточной Азией.
Международные рейтинги
В ходе своего выступления премьер напомнил об успехах Грузии в международных индексах.
По словам главы правительства, в индексе Всемирного юридического проекта 2024 года Грузия занимает первое место в Восточной Европе и Центральной Азии. Среди 41 страны со средним уровнем дохода Грузия входит в первую семерку.
Что касается индекса борьбы с преступностью, то по данным за 2024 год Грузия занимает восьмое место в Европе и 20 место в мире, как одна из самых безопасных стран.
Премьер отметил, что эти достижения подчеркивают потенциал Грузии по созданию более сильной, динамичной и ориентированной на будущее экономики.
Также, по его словам, в Грузии продолжится процесс мирного и стабильного развития, что обусловлено приверженностью правительства прогрессу и устойчивости.
Экономический прогресс
Выступая на саммите премьер также заявил, что в результате эффективного правления и дальновидной политики Грузия достигла значительного экономического роста в среднем на 9,7% в 2021-2023 годах.
По его словам, по предварительным оценкам, рост экономики в 2024 году составил 9,5%.
"По прогнозу Международного валютного фонда, в среднесрочной перспективе Грузия будет иметь самые быстрые темпы экономического роста среди стран региона и Европы. Соотношение прямых иностранных инвестиций к валовому внутреннему продукту (ВВП) Грузии является одним из самых высоких среди аналогичных стран и в среднем превысит 6% в 2022-2024 годах", – отметил Кобахидзе.
Кроме того, премьер отметил, что рекордные показатели зафиксированы по экспорту товаров и доходам от международного туризма.
"В 2024 году экспорт товаров увеличился на 7,8% и достиг 6,6 млрд долларов, а доходы от туризма показали рост на 7,3% и превысили исторический максимум в 4,4 млрд долларов", – сказал премьер.
По его словам, в Грузии сохраняется один из самых низких уровней инфляции в регионе, что в очередной раз демонстрирует ее экономическую стабильность.
Всемирный правительственный саммит 2025
Саммит объединяет представителей различных сфер со всего мира для обсуждения инновационных путей развития международного сотрудничества и решения проблем. Среди них главы правительств, руководители международных организаций и частного сектора, а также ведущие эксперты.
В Саммите 2025 года примут участие более 30 глав государств и правительств, более 80 международных организаций и правительственных делегаций из 140 стран.
Программа 12-го Саммита сосредоточена на шести основных темах: эффективное управление и подотчетность, финансирование будущего и мировой экономики, климат и устойчивые города, будущее, ориентированное на людей, и развитие потенциала, глобальная трансформация здравоохранения, развивающиеся тенденции и будущее.