 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Афганистан сдал Турции в аренду на 30 лет месторождение мрамора в Кандагаре
14:11 13.02.2025

Турция получила месторождение мрамора в Кандагаре в аренду на 30 лет

12 февраля 2025

Правительство "Исламского Эмирата Афганистан" (самоназвание страны у талибов*) подписало контракт на 6,2 млн долларов с турецкой компанией на добычу мрамора в месторождении Дара-э-Нур в районе Шах-Валикот, Кандагар. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает TOLOnews.

Шахта площадью три квадратных километра сдана в аренду компании на 30 лет. На церемонии подписания исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Хедаятулла Бадри заявил, что контракт создаст рабочие места для сотен людей, причем турецкая компания также взяла на себя обязательство предоставлять социальные услуги местному населению.

"Компания инвестирует 6,2 млн долларов в добычу, разведку и переработку. Она обязалась эксплуатировать рудник в соответствии с международными стандартами".

Он также отметил, что с тех пор, как Исламский Эмират восстановил власть, Министерство горнодобывающей промышленности и нефти подписало несколько контрактов на добычу мрамора, и это соглашение с турецкой компанией является частью этих усилий.

Заместитель директора компании Муса Эмиоглу, выступая на мероприятии, сказал, что они будут использовать почти 40-летний опыт для вывода афганского мрамора на мировые рынки.

В настоящее время одним из крупнейших покупателей мрамора в Афганистане является Туркменистан. По данным Министерства промышленности и торговли ИЭА, по всей стране работают 108 заводов по обработке мрамора.

Источник - EADaily
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