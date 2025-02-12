|Глава МИД Казахстана: "Таджикистан – наш стратегический партнер и союзник в Центральной Азии"
15:00 13.02.2025
Сироджиддин Мухриддин провел переговоры с казахстанским руководством в Астане.
Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сферах космических и IT-технологий, развития искусственного интеллекта и цифровизации обсудили главы МИД Казахстана Мурат Нуртлеу и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в Астане 12 февраля, передает пресс-служба МИД РК.
"Таджикистан – наш стратегический партнер в Центральной Азии и надежный союзник. Договор о союзнических отношениях, подписанный на высшем уровне в прошлом году, несомненно, является историческим шагом", – заявил Нутрлеу на встрече с Мухриддином, находящимся в Казахстане с официальным визитом.
В свою очередь таджикский министр подчеркнул, что такой высокий уровень взаимоотношений между странами был достигнут благодаря доверительному и дружественному диалогу глав государств.
"Мы очень ценим отношения с Казахстаном и придаем большое значение торгово-экономическому треку, который надо наполнить практическим содержанием", – сказал Мухриддин.
В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности приоритетные направления политического, экономического, водно-энергетического, транзитно-транспортного и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя странами.
Говоря о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта и цифровизации, стороны отметили, что специалистами двух стран на серверах Таджикистана успешно развернуты ключевые компоненты систем "Единая платформа интернет-ресурсов" (ЕПИР) и SmartBridge. Для реализации этих инициатив в настоящее время более 100 таджикских специалистов проходят бесплатное обучение в Astana-Hub.
Главы внешнеполитических ведомств подробно рассмотрели ход практической реализации договоренностей, достигнутых в рамках государственных визитов президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Душанбе и президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану в 2023-2024 годах.
Особое внимание было уделено дальнейшему расширению торгово-экономического сотрудничества. Казахстан на протяжении многих лет неизменно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. Объем взаимной торговли в прошлом году вырос на 7,4% и составил $1,2 млрд. Стороны условились принять согласованные меры для достижения поставленной главами государств цели по доведению товарооборота до $2 млрд.
"Отмечена необходимость активизации взаимовыгодного сотрудничества в сфере сельского хозяйства, доля которого составляет более 40% от общего объема товарооборота двух стран. Казахстан готов нарастить экспорт традиционной продукции – пшеницы, муки, мучных и кондитерских изделий на взаимовыгодных условиях. Перспективным направлением также является создание совместных предприятий по переработке плодоовощной продукции для дальнейшего экспорта в третьи страны", - передает пресс-служба МИД РК.
В ходе встречи министры "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток дня, подтвердили приверженность оказанию взаимной поддержки при продвижении международных инициатив двух государств.
Главы МИД подчеркнули важность дальнейшего развития региональной кооперации, совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии, в том числе в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии, Международного фонда спасения Арала, СВМДА, ШОС, СНГ, ОДКБ и других международных площадок.
В ходе официального визита Сироджиддин Мухриддин также был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президент отметил устойчивую позитивную динамику развития отношений между Казахстаном и Таджикистаном по широкому спектру направлений, подчеркнув важность дальнейшего углубления стратегического партнерства, передает Акорда.
В этом ключе Токаев выделил подписанный в прошлом году Договор о союзнических отношениях, ознаменовавший собой новую веху в сотрудничестве Астаны и Душанбе.
"Мы высоко ценим дружественные отношения с Таджикистаном, с которым у нас нет каких-либо нерешаемых вопросов. К братскому таджикскому народу в Казахстане питают особые чувства. Наши страны всегда поддерживали друг друга, и сегодня это находит отражение в нашем стремлении активно развивать двусторонние связи", – сказал Токаев, особо отметив "неоценимый вклад президента Таджикистана Эмомали Рахмона в укрепление казахско-таджикских отношений".
"Таджикистан дорожит тесными братскими связями с Казахстаном. Ваша страна является для нас важнейшим партнером, имеется полное взаимопонимание по всем направлениям двустороннего сотрудничества. Прошедший год стал знаменательным для наших отношений, которые перешли на уровень союзничества", – добавил в свою очередь глава МИД Таджикистана.
Собеседники рассмотрели ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, уделив особое внимание перспективам расширения взаимодействия в сферах экономики, торговли, транзита, цифровизации, образования и культуры.