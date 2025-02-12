Глава МИД Казахстана: "Таджикистан – наш стратегический партнер и союзник в Центральной Азии"

15:00 13.02.2025

Сироджиддин Мухриддин провел переговоры с казахстанским руководством в Астане.



Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сферах космических и IT-технологий, развития искусственного интеллекта и цифровизации обсудили главы МИД Казахстана Мурат Нуртлеу и Таджикистана Сироджиддин Мухриддин в Астане 12 февраля, передает пресс-служба МИД РК.



"Таджикистан – наш стратегический партнер в Центральной Азии и надежный союзник. Договор о союзнических отношениях, подписанный на высшем уровне в прошлом году, несомненно, является историческим шагом", – заявил Нутрлеу на встрече с Мухриддином, находящимся в Казахстане с официальным визитом.



