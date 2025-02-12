Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги

15:07 13.02.2025

Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги



Кто остался другом России в Средней Азии? Недавно американское издание Financial Times опубликовало статью под заголовком "Страхи России по поводу бывших советских республик обнажены в просочившемся документе". В ней говорится о том, что российские власти осознают уязвимость своих позиций в Средней Азии и ищут пути решения возникших проблем. Подробности пишет тгк "Рыбарь".



