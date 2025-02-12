|Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги
15:07 13.02.2025
Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги
Кто остался другом России в Средней Азии? Недавно американское издание Financial Times опубликовало статью под заголовком "Страхи России по поводу бывших советских республик обнажены в просочившемся документе". В ней говорится о том, что российские власти осознают уязвимость своих позиций в Средней Азии и ищут пути решения возникших проблем. Подробности пишет тгк "Рыбарь".
Ключевые моменты:
- Российские чиновники считают, что давление Запада мешает Москве укреплять связи с бывшими советскими республиками и выстраивать экономическое сотрудничество с Глобальным Югом.
- Внутренний документ, представленный в апреле 2023 года на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, демонстрирует, как конфликт на Украине негативно повлиял на отношения России с ближайшими союзниками.
- В докладе признается, что санкционное давление со стороны Запада и экономическое сотрудничество постсоветских стран с другими игроками ослабили влияние Москвы в регионе.
- Для сохранения позиций Россия рассматривает создание "макрорегиона" как долгосрочный проект, который обеспечит стратегическую устойчивость, независимо от исхода конфликта на Украине.
- Москве предстоит вести "долгую игру", выстраивая отношения с Центральной Азией на основе общей истории и уважения к суверенитету стран региона.
Реальность без иллюзий
С момента начала спецоперации качество и объективность западных СМИ заметно снизились. Однако публикация Financial Times частично отражает реальные вызовы, с которыми сталкивается Россия в Средней Азии.
Санкции и военные действия повлияли на экономическое взаимодействие Москвы с постсоветскими республиками. Сегодня единственным стабильным партнером остается Киргизия. Остальные страны региона хоть и сохраняют контакты с Россией, но активно выстраивают отношения с другими государствами – Великобританией, США и Турцией, в том числе в рамках "Организации тюркских государств".
Важно осознавать, что ситуация далека от благополучной. Российские власти признают существующие риски и стремятся исправлять ошибки прошлого.
Значимую роль в понимании происходящего играет российское Telegram-сообщество, освещающее ключевые темы:
- миграционный кризис,
- турецкую экспансию,
- влияние Запада в регионе,
- скрытые интересы элит Средней Азии,
- поставки оружия ВСУ из Азербайджана и Казахстана.
Все это подчеркивает необходимость для России адаптироваться к новой геополитической реальности, укрепляя позиции в Средней Азии в условиях возросшего давления со стороны конкурентов.
10 февраля 2025
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