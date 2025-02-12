 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.02.2025
15:30  Казахстан опять добыл нефти больше, чем обещал руководству ОПЕК+
15:17  Турецкие игры: Таджикистан тянут в ОТГ под сладкие песни про Россию. Причем, на русском языке
15:14  Газировка, рубины и казаны для плова: Афганистан нарастил экспорт в Россию
15:07  Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги
15:00  Глава МИД Казахстана: "Таджикистан – наш стратегический партнер и союзник в Центральной Азии"
14:11  Афганистан сдал Турции в аренду на 30 лет месторождение мрамора в Кандагаре
14:09  Грузии хочет стать цифровым хабом на маршруте Европа-Азия. Премьер Кобахидзе выступил на Всемирном саммите в Дубае

14:01  Языковая дискриминация: казахскому певцу-"юристу" закон не писан?
13:58  Турция пытается вытеснить Россию из Киргизии. Анкара активно наращивает военное присутствие в Центральной Азии
13:52  Казахстанские зумеры: как с ними работать? На игле одобрения они сидят в большей степени, чем миллениалы и бумеры...
13:45  Место USAID в Кыргызстане займет Атамбаев. Американское агентство долгие годы кормило в Кыргызстане паразитов
13:26  Премьер Туркмении встретился в Тегеране с президентом Ирана
13:16  В Узбекистане создадут Чрезвычайный штаб по работе с инвестиционными проектами
12:59  Президент Казахстана принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу
01:30  Euractiv: США ошеломили европейских союзников, открыв мирные переговоры с Россией по Украине
01:20  Первый в истории Европы корановедческий труд, - П.В.Густерин
01:10  В США интересуются дальнейшими действиями Таджикистана в вопросе санкций против России
01:07  Минстрой Узбекистана прокомментировал информацию о давлении на ТСЖ в Ташкенте
01:00  "Мы же хотели нагадить русским!" Украина подставилась под ракетный удар - и осталась в дураках. Трамп обещает то же всей Европе
00:45  700-летие персидско-таджикского поэта и мыслителя Хафиза Ширази отметит ЮНЕСКО в июне 2025 года
00:41  Российский банк ВТБ отменил комиссию по розничным переводам в Узбекистан
00:25  Иран показал беспилотный авианосец Shahid Bagheri - морской носитель дронов
00:20  Запад построился "свиньей" и ждет Александра Невского, - Александр Широкорад
00:10  Продавцы воздуха: Трамп и Зеленский готовы к сделке на мифические полтриллиона долларов
Среда, 12.02.2025
21:31  ВСУ оставили Андреевку и завязали "мешок" на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
21:25  Михаил Задорнов: что означает мир для России и Украины. Социально-экономические последствия для каждой из сторон
21:20  Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
21:10  Путин провел телефонный разговор с Трампом
20:05  США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного Россией американца Марка Фогеля
17:47  В Казахстане выросли цены на мясо из-за повышенного спроса со стороны Узбекистана и Таджикистана
17:43  Как Узбекистан столкнулся с "двоевластием" алфавитов. Языковая реформа без стратегии приводит к снижению уровня грамотности
17:38  Казахстан и Таджикистан подпишут соглашение о поставках электроэнергии с Рогунской ГЭС
17:30  Олег Яновский: Работа "Кембриджской пятерки" - одна из золотых страниц в истории советской внешней разведки
17:25  "Катарское досье". Как шейхи наняли на работу людей из окружения Нетаньяху
17:02  MWM: Партнеры России выстроились в очередь за экспортной версией Су-57, представленного на авиасалоне в Индии
16:21  Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер уходит в отставку
15:50  В Таджикистане заработал крупный китайский нефтеперерабатывающий завод. Из-за отсутствия сырья предприятие простаивало шесть лет
15:47  Минюст Узбекистана выявляет нелегальные производства контрафактных копий лекарственных средств
15:42  Нурдан Орунтаев назначен и.о.министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Киргизии
15:39  Гайрат Насиров занял пост первого зампредседателя Таможенного комитета Узбекистана
15:37  Внесены изменения в структуру Кабмина Кыргызстана: образованы Министерство строительства и Госагентство физкультуры
15:31  Таджикистан и Киргизия близки к подписанию соглашения о границе
15:27  Президент Узбекистана принял делегацию России во главе с Максимом Орешкиным
15:19  Ozon Кыргызстан открывает продажу товаров из Китая для жителей республики
15:16  Глава Минтруда: Таджикистан расширил направления трудовой миграции на 15 стран
15:13  Саида Мирзиеева: "48 процентов ученых в Узбекистане - женщины, и их вклад невозможно переоценить"
15:11  Для защиты эпоса от искажений. В Кыргызстане внесены изменения в Закон "Об эпосе "Манас"
15:01  Налоговый финт. Правительство Казахстана после критики президента отыграло проект повышения НДС с 20% до 16, - Данияр Ашимбаев
14:34  Герой-Аркадаг согласовал транзит через Иран туркменского природного газа в Турцию
14:23  Данайцы в овечьей шкуре. Стоит ли Казахстану запретить у себя деятельность USAID?
14:18  Герой августовской войны 2008-го Тасболат Ибрашев погиб в зоне СВО
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги
15:07 13.02.2025

Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги

Кто остался другом России в Средней Азии? Недавно американское издание Financial Times опубликовало статью под заголовком "Страхи России по поводу бывших советских республик обнажены в просочившемся документе". В ней говорится о том, что российские власти осознают уязвимость своих позиций в Средней Азии и ищут пути решения возникших проблем. Подробности пишет тгк "Рыбарь".



Ключевые моменты:

- Российские чиновники считают, что давление Запада мешает Москве укреплять связи с бывшими советскими республиками и выстраивать экономическое сотрудничество с Глобальным Югом.

- Внутренний документ, представленный в апреле 2023 года на стратегической сессии под руководством премьер-министра Михаила Мишустина, демонстрирует, как конфликт на Украине негативно повлиял на отношения России с ближайшими союзниками.

- В докладе признается, что санкционное давление со стороны Запада и экономическое сотрудничество постсоветских стран с другими игроками ослабили влияние Москвы в регионе.

- Для сохранения позиций Россия рассматривает создание "макрорегиона" как долгосрочный проект, который обеспечит стратегическую устойчивость, независимо от исхода конфликта на Украине.

- Москве предстоит вести "долгую игру", выстраивая отношения с Центральной Азией на основе общей истории и уважения к суверенитету стран региона.

Реальность без иллюзий

С момента начала спецоперации качество и объективность западных СМИ заметно снизились. Однако публикация Financial Times частично отражает реальные вызовы, с которыми сталкивается Россия в Средней Азии.

Санкции и военные действия повлияли на экономическое взаимодействие Москвы с постсоветскими республиками. Сегодня единственным стабильным партнером остается Киргизия. Остальные страны региона хоть и сохраняют контакты с Россией, но активно выстраивают отношения с другими государствами – Великобританией, США и Турцией, в том числе в рамках "Организации тюркских государств".

Важно осознавать, что ситуация далека от благополучной. Российские власти признают существующие риски и стремятся исправлять ошибки прошлого.

Значимую роль в понимании происходящего играет российское Telegram-сообщество, освещающее ключевые темы:

- миграционный кризис,
- турецкую экспансию,
- влияние Запада в регионе,
- скрытые интересы элит Средней Азии,
- поставки оружия ВСУ из Азербайджана и Казахстана.

Все это подчеркивает необходимость для России адаптироваться к новой геополитической реальности, укрепляя позиции в Средней Азии в условиях возросшего давления со стороны конкурентов.

10 февраля 2025

Интернет-портал ИА "ВК Пресс" начал свою работу в 2012 году как один из информационных проектов медиа-холдинга "Вольная Кубань".

Источник - ВК Пресс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739448420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Заместитель Премьер-министра Галымжан Койшыбаев принял участие во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ
- Казахстан и Таджикистан продолжают укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества
- Снижение порога по НДС и упрощенный режим только для B2C: Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы
- Банки опасаются финансировать отечественные заводы, экспортоориентированные на Россию
- Кадровые перестановки
- КТЖ нарушает права частных перевозчиков
- Организован первый железнодорожный маршрут из КНР в Афганистан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  