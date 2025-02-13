Газировка, рубины и казаны для плова: Афганистан нарастил экспорт в Россию

15:14 13.02.2025

13.02.2025



Афганистан начал экспортировать в Россию разнообразные товары, среди которых газированные напитки, специи, фрукты и драгоценные камни. Об этом рассказал российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов.



С его слов, основную часть поставок составляют сухофрукты и изюм. Также в Россию поступают овощи, виноград и гранаты, выращенные в южных регионах Афганистана, хотя пока объемы остаются небольшими.



Особое внимание уделено специям и лекарственным травам. Россияне начинают знакомиться с афганским шафраном, который называют "красным золотом" Востока, а также с лавандой, чабрецом и солодкой.



Кроме того, среди экспортируемых товаров - газированные и энергетические напитки, пишет РИА "Новости".



Афганистан также поставляет в Россию хромовые руды, минералы, рубины и изумруды. Как отметил Жирнов, отдельным спросом пользуются афганские казаны для приготовления плова.



"Ценители афганской кухни знают, что настоящее блюдо нужно готовить именно в традиционном афганском казане", - подчеркнул посол.