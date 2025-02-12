Турецкие игры: Таджикистан тянут в ОТГ под сладкие песни про Россию. Причем, на русском языке

15:17 13.02.2025

Турецкие игры: Таджикистан тянут в ОТГ (Организации тюркских государств) под сладкие песни про Россию.

Причем, на русском языке.



Пока Трамп разбирается с USAID, в Центральной Азии продолжает работать Турция. Точнее, она работает не только там, и уже давно, но сейчас - о свеженьком по Таджикистану.



Пошли вдруг аккуратные публикации, в которых по-восточному вкрадчиво заносятся разные интересные мысли.



Например, такие: ну, да, Турция следует своей мечте о "Великом Туране", и именно сюда подверстывается созданная ею "Организации тюркских государств" - ОТГ, - в орбиту которой настойчиво втягивают Таджикистан. Ну и что? Привыкайте…



И да - реальные российские инвестиции в экономику Таджикистана несоизмеримо больше турецких, и товарооборот между двумя странами превысил $1,9 млрд - а что тут такого? Россия большая…



Можно даже подтвердить, что Россия для республики в принципе - якорь стабильности и надежда на безопасность. Тем более, что как раз накануне из ОДКБ сообщили про увеличение численности пограничных войск на границе Таджикистана с Афганистаном - уж очень там неспокойно становится. Ну, вот и славно, с готовностью пишут в таких вкрадчивых публикациях. Вот пусть Душанбе и поддерживает связи с Россией и использует ее помощь и мощь...



И прямо тут, среди всех этих сладкозвучий - крючок: как хорошо было бы Таджикистану одновременно иметь и перспективу возможностей ОТГ, а?



Тем более – и здесь в ход идет тонкая восточная угроза - Узбекистан и Киргизия, которые уже вовсю в процессе тюркской интеграции, могут ведь и сместить акценты в своей внешнеэкономической политике, а это же Душанбе будет в убыток…



Кто там куда и в какой степени сместился на самом деле – версии разные, хотя и оснований для таких утверждений более чем достаточно, но каков заход! И главное – какой прописывается выход:



"Таджикистану необходимо проводить многовекторную внешнюю политику"…



Вот ведь чем нас убаюкать хотят: это, мол, Таджикистану все для развития экономики надо, ни в коем случае не ставится под угрозу стратегическое партнерство с Россией!



Какие-то до боли знакомые песенки, не находите? Примерно, как в Абхазии. Или в Кыргызстане. И далее по списку.



Интересен, впрочем, и тот факт, что в таких публикациях совсем не упоминается Иран. Как будто Тегеран в Таджикистане – вообще не игрок. Как будто хитроумные эксперты по региону знать не знают и ведать не ведают ни о визите президента Ирана в Таджикистан, ни о том акценте, который Пезешкиан и Рахмон делали на общности языка, который ни разу не тюркский…



