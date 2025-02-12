Казахстан опять добыл нефти больше, чем обещал руководству ОПЕК+

15:30 13.02.2025

ОПЕК+ снизила добычу нефти в январе 2025 года больше запланированного на 253 тысячи баррелей в сутки, однако Казахстан допустил перепроизводство



АСТАНА, 13 фев - Sputnik. Казахстан добыл с начала года на 135 тысяч баррелей в сутки больше запланированного - 1,538 млн вместо 1,403 млн. Об этом сообщается в февральском отчете ОПЕК.



Добыча стран альянса должна была уменьшиться от уровня августа 2022 года на 2,906 млн баррелей, а, с учетом добровольных ограничений и в соответствии с планами по компенсации Казахстана, России и Ирака, - на 6,904 млн баррелей в сутки.



Между тем реальное сокращение составило 7,157 млн баррелей.



Казахстан, Россия и Ирак до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти 2024 года.