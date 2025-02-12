Кому выгоден "ползучий переворот" в Афганистане

15:33 13.02.2025

Противоречия между двумя фракциями исламистов могут вылиться в вооруженное противостояние



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.

12.02.2025



В афганском "Талибане" (террористическая организация, запрещена в РФ) уже почти две недели продолжается "ползучий переворот". Резко обострились и вылились в открытое противостояние долгое время тлевшие противоречия между двумя основными фракциями талибов – "кандагарской группой" эмира маулави Хайбатуллы Ахундзады и "кабульской группой", одним из лидеров которой является глава МВД "Талибана" Сираджуддин Хаккани. Конфликт угрожает перерасти в открытое вооруженное противоборство, что пытаются предотвратить внешние посредники. Режим талибов вступил в период трансформации.



Противоречия между условными группами "кандагарцев" и "кабульцев" (хакканистов) в "Талибане" существуют давно, но как минимум последние два года они стали особенно заметны. Группа ближайших соратников эмира Хайбатуллы, ставка которого находится в Кандагаре, считается оплотом традиционалистов-ультраконсерваторов. Именно она, например, продвигает политику гендерного апартеида в Афганистане, последовательно ограничивая права женщин на образование, работу и активную роль в обществе.



"Кабульская группа" сосредоточена в структурах официального временного правительства в столице Афганистана. Она имеет репутацию "клуба умеренных талибов" – в частности, выступает против чрезмерных ограничений прав женщин, поддерживает тесные связи с внешним миром, причем не только с некоторыми странами региона, но также с влиятельными арабскими государствами и с Западом. Лидером "кабульцев" считается глава МВД талибов Сираджуддин Хаккани, которого поддерживают министр обороны мулла Якуб и шеф разведки и службы безопасности "Талибана" мулла Абдул Хак Васик. Близок к этому альянсу и влиятельный первый вице-премьер кабульского правительства мулла Абдул Гани Барадар.



"Кандагарской группе" талибов оказывает политическую поддержку Тегеран. Как сообщают знакомые с ситуацией источники, в окружении эмира Хайбатуллы мелькают около десятка иранских советников, реализующих приказ верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи о выведении на максимальный уровень сотрудничества Исламской Республики с эмиратом талибов. Ставка иранских партнеров на "кандагарцев" не случайна: консерваторы в Кандагаре балансируют все более крепнущие связи с американцами и их арабскими друзьями Сираджуддина Хаккани и его соратников по "кабульской фракции".



В конце января с.г. противоречия между "кандагарцами" и хакканистами резко обострились. Поводом к этому стала борьба за распределение бюджета "Талибана" (в Афганистане финансовый год начинается 21 марта, в январе была верстка бюджета на новый 2025 год). Как сообщают источники, знакомые с проблемой, доходная часть талибского бюджета составила 2 млрд 800 млн долл. Из них силовики (главы МВД, Минобороны и разведки) затребовали себе около 2 млрд долл. Против этого выступил Минфин, на сторону которого встал эмир Хайбатулла Ахундзада, потребовавший от Хаккани, муллы Якуба и муллы Васика сокращения не только финансовых аппетитов, но и оптимизации численности их раздувшихся ведомств.



Лидер "кабульской фракции", шеф МВД Сираджуддин Хаккани отреагировал на позицию эмира "Талибана" предложением не урезать расходы на силовиков, а найти внешние источники укрепления бюджета, в частности, за счет западной помощи, для чего необходимо пойти на уступки США и Европе в вопросе прав афганских женщин. В ответ на это лидер "кандагарской группы" эмир Хайбатулла обвинил Хаккани в работе на Запад и потребовал к себе на ковер в Кандагар весь состав временного правительства, прежде всего руководителей силовых структур. Одновременно маулави Хайбатулла 31 января направил в Кабул из Кандагара несколько тысяч боевиков подразделения "Ярмук" (личная гвардия эмира), которые взяли под контроль кабульский аэропорт и дворец "Арг" – резиденцию временного правительства "Талибана".



Когда происходили эти события, Сираджуддин Хаккани находился в десятидневной поездке в ОАЭ, где общался с арабскими и американскими представителями. 4 февраля он вернулся в Кабул. По словам источников в "Талибане", "Хаккани встречали как главу государства, эмир Хайбатулла был объявлен хакканистами невменяемым". Как сообщают афганские источники, Хаккани от имени "кабульской группы" предъявил Хайбатулле ультиматум – добровольно уйти в отставку до конца февраля.



Сразу после этого появилась информация об исчезновении эмира "Талибана" из Кандагара. По одной из версий он якобы отправился на север Афганистана, где и находится вне досягаемости боевиков Хаккани. По другой версии, Хайбатулла по-прежнему остается в своей официальной кандагарской резиденции, лишь "исчезнув из информационного пространства". Примечательно, что почти одновременно и главы силовых ведомств талибов также исчезли – по крайней мере из своих служебных кабинетов. Афганские источники сообщают, что Хаккани больше не появляется в офисе МВД и якобы покинул Кабул, переместившись в одну из "надежных" провинций страны. Мулла Якуб, по слухам, все еще содержится под домашним арестом в Кандагаре, куда он был посажен по распоряжению Хайбатуллы в конце января.



Исчезновения лидеров соперничающих группировок свидетельствуют о том, что они не только опасаются за свою безопасность, но и готовятся к возможному вооруженному противостоянию. Эта перспектива вызвала серьезную озабоченность у внешних игроков, вложивших серьезные инвестиции в проект "Талибан" в Афганистане. По сообщениям афганских источников, несколько дней назад в Кабуле и Кандагаре побывали представители Катара и Саудовской Аравии, которые предостерегли "кандагарцев" и "кабульцев" от продолжения противоборства, потребовав от них достижения "нового компромисса" и дав понять, что в противном случае режим талибов прекратит существование.



Впрочем, похоже, талибский режим в его привычном за три с половиной года виде и так не имеет перспективы. "Талибан" и его эмират через формат "ползучего переворота" вступили в период усиливающейся турбулентности и неизбежной трансформации с неочевидными последствиями.