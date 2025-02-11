Соглашение о коридоре "Каспийское море – Черное море" между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном планируют подписать в 2025 году

15:35 13.02.2025

Соглашение о создании коридора "Каспийское море – Черное море" планируют подписать в 2025 году



11.02.2025



Четырехстороннее межправительственное соглашение между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном о создании транспортного коридора между Каспийским морем и Черным морем планируется подписать в 2025 году, сообщил туркменский МИД.



По данным внешнеполитического ведомства, состоялась видеоконференция с участием представителей министерств иностранных дел и транспортных ведомств Туркмении, Азербайджана, Грузии и Румынии.



В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся наращивания грузоперевозок и стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе и с Европейским союзом.



Стороны отметили ожидаемый положительный эффект в торговых отношениях всех участников проекта, а также важность привлечения международных организаций в сфере транспортировки грузов для связи европейских и азиатских рынков.



В целях повышения качества транспортных услуг стороны также обсудили возможности использования цифровых технологий.



В завершение встречи участники выразили убежденность, что четырехстороннее межправительственное Соглашение внесет значительный вклад в развитие международных грузовых перевозок между Центральной Азией и Европой.