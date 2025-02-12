Саида Мирзиеева провела встречу с послом США

15:39 13.02.2025

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиеева провела встречу с послом США в республике Джонатаном Хеником.



В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с новой администрацией США, учитывая динамично меняющиеся реалии.



Особое внимание было уделено вопросам расширения возможностей для женщин, совершенствования системы образования, а также укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.



В рамках диалога состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия.



