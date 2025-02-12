|Саида Мирзиеева провела встречу с послом США
15:39 13.02.2025
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Помощник Президента Узбекистана Саида Мирзиеева провела встречу с послом США в республике Джонатаном Хеником.
В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества с новой администрацией США, учитывая динамично меняющиеся реалии.
Особое внимание было уделено вопросам расширения возможностей для женщин, совершенствования системы образования, а также укрепления торгово-экономических связей между двумя странами.
В рамках диалога состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего взаимодействия.