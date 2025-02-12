Указы президента Таджикистана о кадровых перестановках в пограничных войсках

15:41 13.02.2025

Указы Президента Республики Таджикистан



Февраль 12, 2025



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

Об освобождении Умарзода У.С. от должности заместителя Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан – начальника управления Пограничных войск по Согдийской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Освободить Умарзода Умара Сафара от должности заместителя Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан – начальника управления Пограничных войск по Согдийской области в связи с переходом на другую работу.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

12 февраля 2025 года

№964



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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Хисайнзода Н. первым заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан - начальником Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Назначить Хисайнзода Назрулло первым заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан - начальником Главного штаба Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

12 февраля 2025 года

№965



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УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Мирзозода С.Д. заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан – начальником управления Пограничных войск по Согдийской области



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:



Назначить Мирзозода Саидшоха Давлата заместителем Командующего Пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан – начальником управления Пограничных войск по Согдийской области.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

12 февраля 2025 года

№966