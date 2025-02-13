Манасовед А.Джамиль жалуется на посла М.Мамытканова. Между Кыргызстаном и Азербайджаном назревает дипломатический скандал?

16:15 13.02.2025

Между Кыргызстаном и Азербайджаном назревает дипломатический скандал?



Азиз Осмонов

13 февраля 2025



В Кыргызстане назревает дипломатический скандал с Азербайджаном? По крайней мере, об этом можно судить по опубликованному в почти в десятке СМИ, в том числе, правительственных АР, обращению манасоведа, известного поэта и заслуженного журналиста Азербайджана Адиля Джамиля к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.



Фото с сайта: https://modern.az/media/505563/azerbaycanli-alim-qirghiz-sefirden-narazidir-japarova-mektub/



По мнению Джамиля, действия нового посла Кыргызстана Максата Мамытканова препятствуют продвижению и пропаганде эпоса "Манас" за рубежом, в том числе в Азербайджане, где этот важнейший культурный символ уже давно признан как выдающееся произведение всемирного масштаба.



"Вместо того, чтобы поддерживать существующие инициативы, посол Мамытканов выискивает незначительные ошибки в его работах и препятствует культурному продвижению сакральной для кыргызов темы. Это может подорвать значимость многолетней работы по пропаганде великого кыргызского эпоса в Азербайджане. Такие действия могут не только негативно сказаться на репутации кыргызской культуры в Азербайджане, но и ухудшить межгосударственные культурные связи", - подчеркивает Джалиль.



Адиль Джамиль выразил обеспокоенность, что причины отказа могут быть политическими, а не культурологическими, несмотря на признание его работ ведущими учеными Кыргызстана, Азербайджана и Турции.



