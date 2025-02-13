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Манасовед А.Джамиль жалуется на посла М.Мамытканова. Между Кыргызстаном и Азербайджаном назревает дипломатический скандал?Манасовед А.Джамиль жалуется на посла М.Мамытканова. Между Кыргызстаном и Азербайджаном назревает дипломатический скандал?
16:15 13.02.2025

Между Кыргызстаном и Азербайджаном назревает дипломатический скандал?

Азиз Осмонов
13 февраля 2025

В Кыргызстане назревает дипломатический скандал с Азербайджаном? По крайней мере, об этом можно судить по опубликованному в почти в десятке СМИ, в том числе, правительственных АР, обращению манасоведа, известного поэта и заслуженного журналиста Азербайджана Адиля Джамиля к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову.

Фото с сайта: https://modern.az/media/505563/azerbaycanli-alim-qirghiz-sefirden-narazidir-japarova-mektub/

По мнению Джамиля, действия нового посла Кыргызстана Максата Мамытканова препятствуют продвижению и пропаганде эпоса "Манас" за рубежом, в том числе в Азербайджане, где этот важнейший культурный символ уже давно признан как выдающееся произведение всемирного масштаба.

"Вместо того, чтобы поддерживать существующие инициативы, посол Мамытканов выискивает незначительные ошибки в его работах и препятствует культурному продвижению сакральной для кыргызов темы. Это может подорвать значимость многолетней работы по пропаганде великого кыргызского эпоса в Азербайджане. Такие действия могут не только негативно сказаться на репутации кыргызской культуры в Азербайджане, но и ухудшить межгосударственные культурные связи", - подчеркивает Джалиль.

Адиль Джамиль выразил обеспокоенность, что причины отказа могут быть политическими, а не культурологическими, несмотря на признание его работ ведущими учеными Кыргызстана, Азербайджана и Турции.



Также к президенту КР обратились и азербайджанские СМИ:

"Исследования и публикации были признаны на международном уровне. Данный вопрос касается не только личных амбиций, но и значимости великого кыргызского эпоса для всего тюркского мира. Требуется срочная помощь и поддержка официальных кыргызстанских представителей. Из-за одной незначительной ошибки в подписи под иллюстрацией Адиль Джамиль лишился почетного звания "Заслуженный деятель культуры Кыргызстана"! Такое несправедливое решение связано с межличностными конфликтами с прежними дипломатами и личными амбициями Мамытканова, а не с объективной оценкой его, А. Джамиля, вклада в сохранение и распространение эпоса "Манас". Несмотря на сложившуюся ситуацию, Джамиль намерен продолжать свою работу. Он уверен, что его усилия по укреплению культурных связей между Азербайджаном и Кыргызстаном будут иметь долгосрочное значение", - говорится в публикации.

Как отмечается, А. Джамиль, занимается переводом и исследованием эпоса "Манас" с 1987 года. Он много лет посвятил популяризации этого великого произведения кыргызского народа. Его монография "Эпос Манас и традиции тюркских сказаний" была издана на нескольких языках и значительно способствовала знакомству азербайджанской аудитории с эпосом. Его усилия также включали участие в международных мероприятиях и поддержание культурных связей между Азербайджаном и Кыргызстаном.

В 2024 году по инициативе тогдашнего (23 июня 2021 - 21 июня 2024) Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Осмоналиева (ныне он уководитель Центра Тюркского наследия Кыргызского Национального университета) была издана монография А. Джамиля на кыргызском и азербайджанском языках, а также переведена книга стихов Алыкула Осмонова. Однако новое руководство посольства Кыргызстана выявило незначительные ошибки под иллюстрацией, что, по мнению Джамиля, стало причиной отказа в награждении его почетным званием "Заслуженный деятель культуры Кыргызстана".

В публикациях подчеркивается, что на Втором саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) 22 августа 2012 года в столице Кыргызстана в Государственной резиденции Президента КР "Ала-Арча" была проведена презентация книг Адиля Джамиля "Манас" эпосу жана түрк уламыштардын салттары" на кыргызском языке, "Эпос Манас и традиции тюркских сказаний" на русском языке.

Презентация проведена базирующимся в Бишкеке и Баку Фондом Поддержки Политики Тюркоязычных Государств. Обе книги изданы на средстве Фонда в Бишкеке. Тираж этих книг, как и всех других изданий Фонда, распространяется среди вузов и школ бесплатно.

Согласно обнародованных в СМИ мнениям представителей тюркских государств, участвовавших во Втором саммите ССТГ, эти книги дадут новый толчок в изучении эпоса "Манас" в их странах.

"Действие посла КР в АР Максата Мамытканова фактически препятствуют выполнению принятого Жогорку Кенешем 26 декабря 2024 года Закона в целях реализации указа президента Закона "О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса "Манас" ("Манас", "Семетей", "Сейтек"), бесценного духовного наследия кыргызского народа" от 22 апреля 2022 года №126", - говорится в обращении к президенту Кыргызстана азербайджанских партнеров.

Примечательно, что свое обращение на имя президента КР Адиль Джалиль оставил еще в ноябре, когда был в Бишкеке. Он также направил его в ЖК. Однако до сегодняшнего дня реакция на него была нулевая.

Стоит отметить, что это первое упоминание какой-либо деятельности Максата Мамытканова в СМИ после его назначения на дипломатическую должность. До этого контакты между Азербайджаном и Кыргызстаном вышли на новый положительный уровень двустороннего сотрудничества. Сейчас они, судя по всему, оказались под угрозой охлаждения. Просим, главу КР Садыра Жапарова и МИД КР обратить внимание на разгорающейся международный скандал и дать оценку действиям нового посла КР в АР Максата Мамытканова.

Источник - Вечерний Бишкек
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