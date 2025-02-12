В Душанбе задержан администратор Instagram-страницы, шантажировавший девушек

16:28 13.02.2025

12 февраля, 2025



В Душанбе задержан 18-летний житель района Шахринав Амиров Мехроб, администрировавший страницу в социальной сети Instagram, через которую он шантажировал молодых девушек. Об этом сообщили в Управлении МВД по городу Душанбе.



По данным правоохранительных органов, Амиров создал аккаунт под названием "Ходиса-ТВ", где регулярно публиковал фото и видео с компрометирующим содержанием, порочащие честь девушек. В ходе расследования установлено, что задержанный вымогал у них деньги за удаление материалов.



