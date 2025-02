USAID на перепутье: чего ждать Узбекистану

16:43 13.02.2025 USAID на перепутье: чего ждать Узбекистану



13 февраля 2025



Святослав Поляков

Заместитель директора



Администрация Трампа готовит Агентству по иностранному развитию жесткое переформатирование



Американское агентство по иностранному развитию (USAID), насчитывающее более 10 тыс. сотрудников по всему миру, переживает самый драматический период почти 64-летней истории. Речь идет ни много ни мало о том, сохранится ли организация хоть в каком-то виде. Это касается и ташкентского офиса агентства, чьи проекты поставлены на паузу до особого распоряжения.



Kursiv Uzbekistan с помощью экспертов разбирается, что делал USAID в Узбекистане и стоит ли ожидать от новой администрации Белого дома продолжения американской помощи стране и региону.



Перезагрузка или смерть



Сразу же после возвращения в Белый дом Трамп подписал указ, замораживающий на 90 дней почти всю иностранную помощь США, в том числи и по проектам USAID. Он заявил, что его администрация проверит, насколько эти расходы соответствуют американским ценностям и интересам внешней политики Соединенных Штатов.



Глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск назвал агентство преступной организацией, которой "пора умереть". По его словам, такого же мнения придерживается и сам президент.



Масла в огонь подлил и госсекретарь Марко Рубио, назначенный временным администратором USAID, заявив, что агентство тратило деньги "во вред" США и поэтому будет проверено "сверху донизу",



До окончательного решения офисам USAID по всему миру приказали закрыться, а сотрудников отправили в административный отпуск.



Правда, на сторону сотрудников встал суд, который по иску профсоюзов заблокировал исполнение распоряжения об административных отпусках. При этом суд не поддержал требование профсоюзов открыть офисы и разморозить финансирование по грантам и контрактам агентства.



Сложилась парадоксальная ситуация. Сотрудники формально присутствуют на рабочем месте и тратят деньги американских налогоплательщиков. При этом никакой работы не ведется.



"Основная интрига заключается сейчас в том, действительно ли США собираются полностью расформировать USAID как инструмент внешней политики либо это повод для полной перезагрузки этого инструмента. Пока выглядит так, что Белый дом получил полный контроль над деятельностью организации, она на время заблокирована, проводится аудит и, скорее всего, будет выстраиваться абсолютно новая структура с новыми инструментами. То есть, возможно, в рамках такой трансформации все заключенные ранее проекты будут остановлены", - говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.



Из заявлений представителей новой администрации известно, что, если агентство все же сохранится, его с большей вероятностью переподчинят Государственному департаменту США. При этом, как выяснил Reuters, Белый дом планирует урезать штат организации с 10 тыс. до 294 человек.



Сколько потратил USAID в Узбекистане



За 24 года - с 2001 по 2024 - USAID перечислил странам Центральной Азии $2,7 млрд по разным проектам. Основными получателями этой помощи стали Кыргызстан и Таджикистан. На эти страны приходится $841 млн и $602 млн выплат соответственно.



Узбекистан с $502,2 млн занимает предпоследнее место, опережая только Туркменистан.



Если смотреть в динамике, то видно, что сотрудничество Узбекистана с USAID достигло пика в 2003 году. После этого начался длительный спад, который завершился в 2018-м.



С открытием в Ташкенте офиса USAID в 2020 году темпы финансирования выросли, что позволило сократить разрыв с Кыргызстаном и Таджикистаном. Вырос и удельный вес Агентства в американской помощи Узбекистану - с 24,2% в 2017-м до 73,5% в 2024 году.



"На мой взгляд, помощь США Узбекистану в реализации разных проектов поддержки бизнеса, гендерного равноправия и других подобных программ некритична. USAID не был основным источником финансирования. Да, мы видели активизацию USAID в Узбекистане с приходом Шавката Мирзиеева и улучшение отношений Узбекистана с США в последние годы. При этом присутствие США в некоммерческом секторе Узбекистана не вернулось на уровень нулевых. И те проекты, которые USAID реализовывал в Узбекистане, по сравнению с проектами в соседних странах, были достаточно скромными", - считает научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров.



Рынок first - демократия next



Приоритеты финансовой поддержки проектов USAID в Узбекистане отражают общий подход, на котором основывается американская помощь странам со средне-низким уровнем доходов по классификации Всемирного банка. Основной упор в работе с такими странами делается на поддержку рыночных реформ и предпринимательства. Политические реформы и правозащитная тематика идут вторым планом.



На экономическое развитие ушла примерно треть средств, выделенных на Узбекистан по линии Агентства - $160 млн. Из них $68 млн пошли на межотраслевые образовательные программы и примерно столько же - на проекты, связанные с бизнес-администрированием и управлением.



$45 млн было потрачено на поддержу разных инициатив в сельском хозяйстве. Последний крупный проект с заявленным грантовым финансированием $18,9 млн стартовал в 2020 году и был направлен на развитие агробизнеса.



Вторая по значимости статья расходов - "Демократия, права человека и управление" ($109,9 млн). $55,42 млн было отправлено по программам продвижения демократического участия, $30 млн - на поддержку реформ судебно-правовой системы.



На развитие здравоохранения в Узбекистане USAID потратил $74 млн, в основном на повышение первичного уровня медобслуживания и борьбу с туберкулезом.



В образовании основным направлением деятельности агентства стала поддержка программ, направленных на совершенствование навыков чтения, математики, информационных технологий и английского языка у учеников средних школ.



Будет большим упрощением говорить, что эти деньги пошли непосредственно Узбекистану. Основные исполнители - преимущественно американские госучреждения, а также консалтинговые и девелоперские компании, работающие по проектам Агентства во многих странах. Так, около $80 млн получил на инициативы в РУз Госдеп США, $31 млн - Development Alternatives, Inc. со штаб-квартирой в Дели, $28,5 млн - американская НПО RTI International.



За и против



"Я бы не идеализировал те программы, которые реализуются уже сейчас в Узбекистане по линии USAID, потому что по опыту той же Украины, которая была лидером по получению помощи через этот инструмент американской мягкой силы, по опыту Российской Федерации, на самом деле очень незначительная часть денег шла на реформы и поддержку тех целей, которые заявлены по тем или иным проектам", - отмечает Притчин.



Целью многих программ агентства в Центральной Азии, по мнению эксперта, было "продвижение интересов США по покупке чиновников, тех, которые курируют те или иные направления, по формированию лояльной США базе в административном ресурсе".



"Это во многом будет даже позитив для Центральной Азии, если, по крайней мере, на какое-то время прекратится работа таких неправительственных организаций, как USAID", - заключает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН.



Присутствие USAID в Центральной Азии нравится далеко не всем представителям местных элит. Одним из первых поддержал инициативу новой администрации Белого дома глава Кыргызстана Садыр Жапаров.



Весной прошлого года Жапаров подписал поправки к закону о некоммерческих организациях. Согласно этим поправкам, получающие финансирование из-за рубежа и участвующие в "политической деятельности" в РК должны регистрироваться в Минюсте как "иностранные представители".



В Казахстане отдельные голоса против USAID звучат от депутатов Народной партии Казахстана, у которой пять мест в Мажилисе. При этом у высшего руководства страны деятельность агентства никогда не вызывала нареканий.



От инициатив к сделкам



По словам Темура Умарова, присутствие USAID в Узбекистане воспринималось официальным Ташкентом прежде всего как один из каналов выстраивания хороших отношений с Соединенным Штатами.



"Теперь Узбекистан понимает, что USAID больше не является таким каналом, что у нынешней администрации другие интересы и надо подстраиваться под новые тенденции. Я думаю, что Узбекистан будет искать новые каналы и находить их в первую очередь через неформальные связи с сенаторами, которые связаны с бизнесами, заинтересованными в инвестициях в Узбекистан. Это также могут быть ресурсодобывающие рынки, то есть редкоземельные металлы. То есть те темы, которые нынешней администрации более интересы, чем прежней", - говорит Умаров.



Эксперт отмечает, что в ближайшее время ждать роста американских инициатив в странах Центральной Азии не стоит.



"Скорее, мы увидим подход новой администрации к Центральной Азии, более деловой и договорной", - уточняет эксперт. Источник - uz.kursiv.media

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739454180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Туркестан получит особый статус: сенаторы одобрили закон

- "AMANAT" сосредоточится на решении насущных проблем казахстанцев

- Олжас Бектенов проверил подготовку Северо-Казахстанской области к паводковому периоду

- Кадровые перестановки

- Глава МИД Казахстана принял Посла Ирана

- Рабочий график главы государства

- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции

- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России

- Заместитель Премьер-министра Галымжан Койшыбаев принял участие во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ