Почему власти Латвии, Литвы и Эстонии ополчились на своих "афганцев"?

16:45 13.02.2025

Андрей Локтионов

13 февраля



День памяти воинов, исполнявших свой долг за пределами Отечества, который будет отмечаться 15 февраля, напоминает обо всех интернационалистах, но в первую очередь касается ветеранов боевых действий в Афганистане. Собственно, дата и установлена в честь окончания вывода ограниченного контингента советских войск из этой страны. В России и Беларуси об этом не забывают. Помнят, пусть во многих случаях и не афишируя это, и в других государствах на постсоветском пространстве. В том числе в странах Балтии.



В рядах ограниченного контингента советских войск в Афганистане сражались представители всех пятнадцати союзных республик. Немало было выходцев и из Прибалтики.



