|Почему власти Латвии, Литвы и Эстонии ополчились на своих "афганцев"?
16:45 13.02.2025
Андрей Локтионов
13 февраля
День памяти воинов, исполнявших свой долг за пределами Отечества, который будет отмечаться 15 февраля, напоминает обо всех интернационалистах, но в первую очередь касается ветеранов боевых действий в Афганистане. Собственно, дата и установлена в честь окончания вывода ограниченного контингента советских войск из этой страны. В России и Беларуси об этом не забывают. Помнят, пусть во многих случаях и не афишируя это, и в других государствах на постсоветском пространстве. В том числе в странах Балтии.
В рядах ограниченного контингента советских войск в Афганистане сражались представители всех пятнадцати союзных республик. Немало было выходцев и из Прибалтики.
Так, считается, что из Литовской СССР "за речкой" побывали не менее 5 тысяч человек, из которых, согласно данным из разных источников, погибло от 57 до примерно 100. Во всяком случае, на мемориале в Вильнюсе значатся фамилии 96 погибших литовцев. Латвийская ССР, по подсчетам местных историков, отправила в Афганистан 3 640 бойцов. Разброс сведений о погибших тут большой - от 23 до 61. Так же трудно считают павших на афганской земле воинов из Эстонской ССР: из 2 тысяч служивших в ОКСВА домой не вернулись от 15 до 36 человек.
Впрочем, дело тут не столько в точном количестве героев (хотя и данная цифра, безусловно, важна), сколько в самом факте участия советских прибалтов в боевых действиях против душманов - боевиков, созданных и выращенных спецслужбами США и всем коллективным Западом.
Интересно, знают ли в современной Эстонии, что их соотечественник - десантник Аарне Винни из поселка Кивиыли - погиб смертью храбрых 25 декабря 1979-го, в первый же день начавшейся войны? Гордятся ли спецназовцем Ао Кайва из Тарту, на счету которого 30 (!) боевых выходов на перехват караванов с оружием из Пакистана? Помнят ли жертву майора Олева Яассона, своим истребителем закрывшего от "стингера" наши бомбардировщики?
А в Литве, стоит надеяться, тоже не забыли пограничника Виргилюса Кучинскаса, погибшего в неравном бою с численно превосходящими силами "духов". В деревне Векшняляй Тельшайского района точно должны хранить память о героическом земляке.
Не говоря уже о Латвии, самый известный "афганец" которой - полковник Дайнис Турлайс, начальник оперотдела штаба 40-й армии - прославился тем, что все спланированные им спецоперации приносили успех с минимальными потерями, а то и вовсе обходились без жертв. Кстати, этот офицер покинул Афганистан в числе последних вместе с командармом Борисом Громовым. Тем более что Турлайс и после 1991 года не потерялся, успев покомандовать национальными вооруженными силами, а после отставки поработать советником президента и мэром Риги.
Казалось бы, руководству Прибалтийских стран, чья новейшая история пока не отметилась значимыми событиями и выдающимися личностями, этим периодом своего прошлого можно и нужно гордиться.
Однако в Риге, Вильнюсе и Таллинне предпочитают официально и от него дистанцироваться.
Латвийские спецслужбы вообще рассматривают бывших советских солдат в Афганистане, которых в республике сейчас проживает больше 3 тысяч, как подрывной элемент, во всеуслышание объявляя их "шпионами Кремля". Поэтому никакие льготы от государства им не полагаются. В 2015-м году Сейм поставил точку в этом вопросе, отклонив законодательную инициативу о предоставлении латвийским "афганцам" официального статуса ветеранов войны с полагающимся пакетом соцгарантий.
Немногим лучше положение участников Афганской войны в Эстонии. Ветеранами военных действий там признают лишь тех, кто успел послужить в эстонской армии или поучаствовать в войнах, развязанных НАТО. Об эстонских "шурави" в данном случае и речи не идет. На материальную поддержку (да и то весьма ограниченную) могут рассчитывать разве что получившие за время службы в Афганистане ранения или инвалидность - их причисляют к репрессированным советской властью. Но и тут чинят всяческие препоны: чтобы иметь право на крохотную пенсию от эстонского Минобороны, нужно долго и унизительно доказывать происхождение своих ран и увечий.
Литовское государство довольно долгое время удерживалось от открытых репрессий в отношении интернационалистов. Но в декабре прошлого года власти, видимо, сочли, что наконец-то настал подходящий момент, и заблокировали все денежные переводы из Российской Федерации, предназначенные для выплаты пенсий проживающим в Литве отставникам Вооруженных сил СССР.
Кстати, подавляющее большинство таких пенсионеров имеет литовские паспорта, так что, выходит, официальный Вильнюс лишил дохода, во многих случаях единственного, собственных граждан.
Тем не менее все ноты МИД РФ с указанием на данное удивительное обстоятельство правительство Литвы, не предложившее "лишенцам" взамен никаких компенсаций, просто игнорирует, фактически самоустранившись от решения проблемы. Строго выдерживаемый антироссийский курс требует жертв, пусть даже среди них будет немало литовцев.
Такое отношение правящих элит в Литве, Латвии и Эстонии к местным ветеранам войны в Афганистане, помимо насаждения махровой русофобии среди своих народов, думается, преследует еще одну, вполне определенную цель. По мысли местных властей, холодная война с Россией не может длиться вечно (слабые прибалтийские экономики ее просто не потянут) и, в конце концов, неминуемо должна перерасти в войну горячую. Население усиленно готовят к роли пушечного мяса, поэтому любое напоминание о совместном с россиянами боевом прошлом рижским, вильнюсским и таллинским "ястребам" совершенно ни к чему.