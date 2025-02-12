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Эксперт: главная задача USAID - ментально перепрошить население окружающих Россию стран
16:51 13.02.2025

Павел Злобин
12.02.2025

Как ликвидация USAID или Агентства США по международному развитию, реформу которого начал Трамп, может отразиться на ситуации в Казахстане.

АСТАНА, 12 фев - Sputnik. После официального вступления в должность президент США Дональд Трамп на 3 месяца заморозил деятельность Агентства по международному развитию. А глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и по совместительству миллиардер Илон Маск назвал USAID "клубком червей" и "преступной организацией", которой "пора умереть". Мнением по этому поводу со Sputnik Казахстан поделился редактор отдела Центральной Азии и Китая информационного агентства EADaily Айдар Ермеков.

Рецепт ментальной перепрошивки

Главной целью созданной еще при Кеннеди в 1961 году организации была борьба с СССР, а позже - борьба с Россией как с главным геополитическим противником, считает Айдар Ермеков.



"Их задача – ментально перепрошить население, вселить ненависть к ближайшему соседу и крупнейшему экономическому партнеру с целью ментального отрыва. Казахстана - от России, Азербайджана, Грузии - от России и так далее. Создать вокруг нее кольцо дестабилизации и открыть против России второй фронт, заставить нас воевать. Кстати, как недавно пытались заставить грузин. Мы не цель, мы средство достижения цели, нас рассматривают в качестве жертвенной пешки", - уверен журналист.

По мнению Айдара Ермекова, ширмой для своей "негласной" работы USAID по всему миру являются благотворительные проекты - "правозащитные", образовательные, экологические, культурные или медицинские. Сейчас организация активно работает более чем 100 странах в разных регионах мира: Азиатско-Тихоокеанском, Африке, Ближнем Востоке, Европе, а также Латинской Америке и Карибском бассейне.

Ярким примером такой "перепрошивки" является Украина. В 2023 году она стала ключевой страной - получателем помощи от USAID (почти 37% всего финансирования или 16 миллиардов долларов), притом, что еще в 2022 году страна получила от агентства 9 миллиардов долларов. Всего, начиная с 1992 года, Дядюшка Сэм вложил в страну более 37 миллиардов долларов, в том числе гуманитарная помощь - 2,6 миллиарда долларов, программы развития - 5 миллиардов долларов, а прямая бюджетная поддержка - более 30 миллиардов долларов.

Активно продвигала свои проекты USAID и в Казахстане. К примеру, казахстанские школьники выигрывали международные соревнования по информатике, по робототехнике и в качестве приза получали гранты на обучение в западных вузах. После их окончания им предлагали трудоустройство, и они там оставались, то есть страна навсегда потеряла этих людей. Вот этим и занимался USAID, если говорить об образовательных программах. Но выглядело все так, что все эти проекты вызывали симпатию к этой организации и к стране, к которой она принадлежит, то есть к США.

"Финансирует USAID и создание неправительственных и некоммерческих организаций (НПО и НКО), которые продвигают западную систему ценностей, и таким образом ментально переподчиняет население себе. На их деньги, под видом продвижения демократии и борьбы за права человека, формируется протестный электорат, который можно будет вывести на улицу для дестабилизации обстановки в стране. Вдобавок к этому, под видом возрождения национальной идентичности стимулировался национализм и русофобия. Мы можем увидеть это на примере Украины, там, как мы помним, все начиналось с лозунгов "Украина превыше всего", "Москаляку на гиляку" и так далее", - отметил Айдар Ермеков.

Особое внимание, по мнению журналиста, в агентстве уделяют работе с журналистами: от различных тренингов и образовательных курсов до финансирования СМИ и отдельных журналистов и блогеров, транслирующих западную повестку. Важной их частью были так называемые "программы по борьбе с дезинформацией" - хотя борьба шла не с дезинформацией, а просто с российскими СМИ. Постулат был такой: все, что говорит Россия - это якобы ложь и пропаганда, а все, что говорит Запад, - это правда и истина.

Почему Трамп решил "разогнать" USAID и что ждать Казахстану?

Как считает Айдар Ермеков, причина таких радикальных действий Трампа по отношению к USAID в том, что агентство стало оплотом Демократической партии и действует, в первую очередь, в ее интересах, а не в интересах США. Трампа, как республиканца, это не устраивает.

Однако, по мнению эксперта, торопиться радоваться не стоит. Далеко не факт, что организация с очень мощной, разветвленной агентурной сетью по всему миру, которая создавалась на протяжении более 60 лет, будет закрыта.

"Сейчас многие так называемые "профессиональные правозащитники" и "оппозиционные журналисты" в Казахстане останутся без работы. Если у них нет других источников финансирования, они вообще могут исчезнуть. Но у многих казахстанских СМИ USAID не был единственным источником финансирования из-за рубежа: кто-то получал деньги от фонда Аденауэра, кто-то от фонда Эберта, кто-то по линии фонда Сороса и так далее", - подчеркнул журналист.

Он уверен, что какие-то программы будут свернуты, поскольку, как заявили недавно в Белом доме" зачастую агентство тратило деньги на совершенно нелепые проекты, как например опера о трансгендерах в Колумбии за $47 000 и комикс о них же в Перу за $32 000.

После того, как USAID зачистят от сторонников демократов и избавятся от ненужных трат, произойдет переформатирование, смена стратегии и организация может вернуться в другом, более эффективном виде.

"В этом случае, одним из способов решения проблемы для Казахстана может стать проведение полного аудита иностранных грантов, выделяемых казахстанским НПО и СМИ и принятие в стране закона об иноагентах, по примеру Грузии, например", - убежден Айдар Ермеков.

Источник - Sputnik Казахстан
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739454660


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