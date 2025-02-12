Эксперт: главная задача USAID - ментально перепрошить население окружающих Россию стран

16:51 13.02.2025

Павел Злобин

12.02.2025



Как ликвидация USAID или Агентства США по международному развитию, реформу которого начал Трамп, может отразиться на ситуации в Казахстане.



АСТАНА, 12 фев - Sputnik. После официального вступления в должность президент США Дональд Трамп на 3 месяца заморозил деятельность Агентства по международному развитию. А глава нового департамента эффективности государственного управления США (DOGE) и по совместительству миллиардер Илон Маск назвал USAID "клубком червей" и "преступной организацией", которой "пора умереть". Мнением по этому поводу со Sputnik Казахстан поделился редактор отдела Центральной Азии и Китая информационного агентства EADaily Айдар Ермеков.



Рецепт ментальной перепрошивки



Главной целью созданной еще при Кеннеди в 1961 году организации была борьба с СССР, а позже - борьба с Россией как с главным геополитическим противником, считает Айдар Ермеков.



