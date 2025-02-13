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Казахстан уступает Кыргызстану, Узбекистану, Монголии по скорости фиксированного интернета: почему так происходит и кто виноват?Казахстан уступает Кыргызстану, Узбекистану, Монголии по скорости фиксированного интернета: почему так происходит и кто виноват?
17:00 13.02.2025

13 февраля 2025

По итогам декабря 2024 года в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета Казахстан занял 88-е место с показателем 73,67 Мбит/с. За месяц страна поднялась на одну строчку. При этом результат РК - все еще очень плачевный. Если считать с нижней позиции, республика вошла в число 35 государств с самой низкой скоростью фиксированного интернета в мире.

Это еще не все. Казахстан опередили не только развитые страны, но и государства, экономика которых существенно слабее. Помимо этого, РК уступила многим странам СНГ, в том числе и соседним. Так, выше Казахстана в рейтинге стран по скорости фиксированного интернета оказались Россия (66-е место), Украина* (72-е место), Узбекистан (74-е место), Беларусь (78-е место), Монголия (86-е место), Кыргызстан (87-е место).

Среди прочих выше Казахстана также оказались Эквадор, Гренада, Ямайка, Бруней, Никарагуа, Сальвадор и другие.

Тем временем в топ-10 с самыми высокими показателями вошли Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Франция, Чили, США, Исландия, Дания, Испания и Швейцария.

* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.

Крупнейшим игроком на рынке фиксированного интернета в РК является национальная компания АО "Казахтелеком". Компания занимает 64,5% рынка (по итогам 2023 года), соответственно, ее деятельность напрямую влияет на развитие рынка.

В прошлом году компания демонстрировала снижение многих финансовых показателей. Так, к примеру, чистая прибыль АО "Казахтелеком" по итогам девяти месяцев 2024 года составила 51,8 млрд тг - на 43,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го (91 млрд тг). При этом активы компании растут (плюс 1,7% за год). То есть размер национальной компании увеличивается, а прибыль демонстрирует существенное сокращение, что говорит о снижении эффективности деятельности.

Об этом также свидетельствует динамика коэффициентов рентабельности активов (ROA) и капитала (ROE). Так, показатель ROA уменьшился с 6,1% в 2023 году до 3,4% по итогам января–сентября 2024-го. Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE уменьшился с 11,3% до 6,2%.

Слабое развитие рынка и, соответственно, низкие показатели скорости интернета подтверждают недостаточный объем инвестиций в сектор. Телекоммуникационная отрасль требует серьезных и постоянных вложений. При этом крупнейший оператор в лице АО "Казахтелеком" существенно сокращает капитальные вливания в отрасль: так, по итогам девяти месяцев 2024 года инвестиции компании на приобретение основных средств уменьшились на 20,3%, с 180,7 млрд до 144 млрд тг. Тем временем инвестиции на приобретение нематериальных активов сократились и вовсе на 90,1%, с 161,7 млрд до 16 млрд тг - колоссальный спад.

Кроме того, 31 января текущего года рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило рейтинг АО "Казахтелеком" с "BB+" до "BB", а также рейтинг по национальной шкале Казахстана с "kzAA" до "kzA+". Прогноз по рейтингам - "Негативный". Это связано с продажей "Мобайл Телеком-Сервис", мобильного оператора с брендами Tele2 и Altel. Рейтинговое агентство комментирует свое действие так: "Мы ожидаем снижения выручки примерно на 20% и снижения EBITDA примерно на 50% в 2025 году, что приведет к снижению скорректированной маржи EBITDA с 44% до 27%-28%. Это низко по сравнению с маржой многих европейских действующих операторов связи или операторов со схожими профилями бизнеса. Это отражает относительно высокую базу затрат „Казахтелекома" и его обширные потребности в инвестициях".

Таким образом, АО "Казахтелеком" сталкивается с серьезными финансовыми и операционными вызовами. Снижение прибыли, ухудшение рентабельности, сокращение инвестиций и понижение кредитного рейтинга указывают на ослабление позиций компании и замедление развития телекоммуникационного сектора.

Источник - Ranking.kz
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