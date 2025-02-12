Фигуранты дела о покушении на Комила Алламжонова получили сроки до 23 лет

17:07 13.02.2025

Военный суд Узбекистана приговорил 10 человек, обвиненных в организации покушения на Комила Алламжонова, к лишению свободы на длительные сроки (до 23 лет). Среди осужденных - Шухрат Расулов, Джавлан Юнусов, Шохрух Ахмедов, Исмоил Жахонгиров и Дониер Ташходжаев.



Военный суд Узбекистана в среду вынес приговор в отношении 10 человек, обвиненных по уголовному делу о покушении на бывшего сотрудника Администрации президента Комила Алламжонова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.



Согласно приговору, Шухрат Расулов, возглавлявший Управление собственной безопасности Госслужбы безопасности президента в 2018-2020 годах, получил 23 года лишения свободы.



Джавлан Юнусов получил срок в 18 лет 6 месяцев, Шохрух Ахмедов - 23 года, Исмоил Жахонгиров - 23 года и Дониер Ташходжаев (бывший первый замначальника ГУВД Ташкента) - 7 лет.



Оставшиеся 5 подсудимых также приговорены к лишению свободы "соответственно их деяниям". Их имена не называются.



