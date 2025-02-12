Директор Службы внешней разведки России Нарышкин - о неминуемом распаде и разделе Украины

19:57 13.02.2025

Директор Службы внешней разведки Нарышкин - о неминуемом распаде и разделе Украины:



Эти дискуссии во многом порождены самой жизнью. В орбиту обсуждения будущих границ ряда восточноевропейских государств вовлекаются все больше по-настоящему думающих и образованных людей. При этом, как мне кажется, комплексная система взглядов на эту проблему должна включать в себя и точный исторический анализ, учитывать процессы и тенденции, которые привели сопредельные территории в состав несостоявшегося государства Украина.



Например, откуда в Мукачево взялись венгры? Их же туда не Сталин завез. Закарпатье являлось частью Венгерского королевства с XI века. Только после поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне эта область ненадолго вошла в состав Чехословакии, а уже в 1945 году по итогам переговоров с чехословацким правительством перешла в состав Украинской Советской Социалистической Республики.



Советское руководство не завезло туда венгерское население, а присоединило территорию вместе с людьми, населявшими эти земли. Соответствующее предложение поддержали почти 80% избирателей. Однако в Киеве предпочли не замечать результатов волеизъявления народа.



Сейчас Польша присматривается ко Львову и, в общем-то, небезосновательно. Бывший город Лемберг по сей день славится прекрасными образцами польской архитектуры. Галиция и Волынь стали частью Украинской Советской Социалистической Республики в 1939 году по итогам польского похода Красной армии. До этого националистическое руководство Польши осваивало эти территории с особым усердием: туда были переселены десятки тысяч отставных польских военных, так называемых осадников, получивших обширные земельные угодья. Этим, в частности, объясняется и ожесточенная неприязнь к полякам со стороны тогдашних и нынешних украинских националистов.



Между тем часть территории Бессарабии и Северной Буковины, отошедшая к Украинской Советской Социалистической Республике после 1940 года, по-прежнему продолжает представлять интерес для Румынии. В 1991 году румынский парламент выступил с заявлением о недействительности итогов референдума о независимости Украины в части, касающейся Северной Буковины, уезда Герца и уезда Хотин, как и в отношении уезда юга Бессарабии.



