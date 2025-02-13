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Роль европейцев: "Платить за все. И молчать". Мирные инициативы Трампа ошеломили Европу
21:00 13.02.2025

Мирные инициативы Трампа ошеломили Европу

13.02.25

По словам двух официальных лиц, власти европейских стран ошеломил звонок Трампа и Путина - значительный дипломатический шаг, о котором не уведомили ключевых союзников, пишет Bloomberg

Европейские чиновники опасаются, что им придется нести расходы на обеспечение безопасности и восстановление после конфликта, поскольку они не могут оправиться от исключения из мирных переговоров между США и Россией по Украине.

Урсула фон дер Ляйен из ЕС встретилась с вице-президентом Дж. Д. Вэнсом в посольстве США в Париже во вторник, однако на встрече было мало подробностей относительно планов переговоров о будущем Украины

В среду после разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что их делегации "немедленно начнут переговоры" о прекращении конфликта, что вызвало удивление в европейских столицах, которые не смогли обосновать свою позицию в пользу включения в этот процесс.

Более шести высокопоставленных европейских чиновников сообщили Financial Times, что они ожидают от президента США требования оплатить восстановление Украины и разместить там войска для поддержания мирного соглашения, в котором они не будут участвовать.

"Американцы не видят роли Европы в крупных геополитических вопросах, связанных с конфликтом. Это будет настоящим испытанием единства", - заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС.

"Трамп видит в нас деньги. И, честно говоря, мы не совсем ясно представляли себе, как будет выглядеть наше место за столом в обмен на эти деньги".

В заявлении, сделанном в среду вечером, шесть европейских стран, включая Германию, Францию и Великобританию, заявили о готовности "усилить нашу поддержку Украины", добавив, что они привержены ее "независимости, суверенитету и территориальной целостности перед лицом агрессивной каспании со стороны России".

В совместном заявлении, в котором также участвовала Европейская комиссия, говорится: "Мы хотим обсудить дальнейшие действия с нашими американскими союзниками... Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах".

В четверг министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала нескоординированный подход Вашингтона к Украине.

"Американцы посылают совершенно разные сигналы. Это значит, что нам нужно поговорить с американцами и дать им понять, что не только трансатлантическая безопасность, но и положение США в мире решается по этому важному вопросу".

Европейские лидеры и министры надеются получить больше ясности относительно планов Трампа в ходе дискуссий с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и спецпредставителем президента по Украине Китом Келлоггом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая начинается в пятницу.

Представители НАТО заявили, что не ожидают, что Келлогг изложит цели США на переговорах в Мюнхене, но в ближайшие недели будут прощупывать мнения европейских столиц.

Усугубляя чувство разобщенности у европейцев, Келлогг не был включен Трампом в состав переговорной группы по мирным переговорам с российской стороной.

Когда Трамп объявил о начале переговоров, министры иностранных дел Франции, Германии, Польши, Испании и Италии встретились в Париже с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас, чтобы выработать стратегию своего подхода.

"Сейчас как никогда важно, чтобы... у европейцев было общее понимание того, что происходит", - заявил FT министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

"Более чем справедливо сказать, что ничего нельзя договориться о европейской безопасности без Европы", - добавил он. "И мы не думаем, что что-либо следует решать об Украине без Украины".

До заявления в среду команда Трампа, включая его спецпредставителя Стива Виткоффа, вела тихие переговоры с Москвой, а во вторник объявила об освобождении американского учителя, заключенного в России, в обмен на российского заключенного.

Трамп охарактеризовал освобождение Марка Фогеля как потенциально "очень важный элемент" в прекращении конфликта и назвал Виткоффа частью переговорной группы с российской стороной. Остальные три переговорщика - госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по национальной безопасности Майк Уолц.

В Киеве чиновники выразили разочарование европейскими лидерами. "Понятно, что все ждут, когда Трамп скажет им, что делать", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Президент Украины Владимир Зеленский, которому Трамп также позвонил после разговора с Путиным, собирается посетить Мюнхенский форум. Он неоднократно заявлял, что гарантия безопасности, основанная только на Европе, не будет надежной.

Однако в европейских столицах полагают, что Трамп не хочет, чтобы его страна играла какую-либо роль в послевоенной безопасности Украины, и вместо этого ожидает, что Европа возьмет на себя ответственность за это.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в среду, что Европа "должна предоставить Украине подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи".

Хегсет также исключил возможность развертывания американских войск или какой-либо роли НАТО в координации действий на местах после окончания конфликта.

"Любая гарантия безопасности должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками", - сказал Хегсет, который в четверг принимает участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Сценарий, при котором "США говорят: "Мы заключили соглашение о прекращении огня, а все остальное - это вы, чтобы за ним убирать"… не сработает [для нас]", - сказал один дипломат ЕС, участвовавший в переговорах между европейскими столицами.

"Существует предел того, что Европейский союз может реально предоставить в плане финансовой помощи, поставок оружия и, возможно, даже отправки наземных войск", - подчеркнули они.

Дипломаты ЕС все больше беспокоятся из-за трудностей, с которыми сталкиваются высокопоставленные представители, включая председателя комиссии Урсулу фон дер Ляйен, при организации встреч с членами администрации Трампа.

Национальные правительства часто используют контакты, которые им удалось установить на двусторонней основе, чтобы собрать информацию о мирном плане, прежде чем поделиться ею со своими партнерами по ЕС.

"Институты ЕС все еще пытаются найти подходящего человека, имеющего прямой доступ к Трампу, чтобы поговорить с ним", - сообщил западный чиновник, знакомый с ситуацией.

По словам людей, осведомленных о ходе обсуждения, встреча Вэнса и фон дер Ляйен во вторник не содержала много подробностей о планах переговоров по будущему Украины. Они также отметили, что Келлогг рассматривается как более важный собеседник относительно позиции Трампа.

Предыдущие администрации США ценили диалог с Брюсселем, стремясь укрепить трансатлантический альянс и сохранить единство, заявил Джереми Шапиро, директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям.

Однако Трамп и его команда не проявили особого интереса к этому, добавил он. "Его роль для европейцев такова: платить за все. Не получать никаких кредитов. Не обязательно даже посещать встречи. И молчать".

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times

Источник - ProFinance.Ru
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