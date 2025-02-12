Специально для RT: Судьбу Украины будут решать не только без Киева, но и без Брюсселя

21:15 13.02.2025

Дмитрий Петровский, писатель, сценарист, публицист, автор Telegram-канала @Ivorytowers



Разговор Трампа и Путина ударил как обухом по голове и стал причиной тряски совсем не тех, кого мы ожидали. Ясно, что будут говорить украинцы. Понятно и со свидетелями "договорняка", некоторые опасения которых я, что уж там, и сам разделяю.



Но Зеленский уже сообщил, что начал анализировать черновик мирных соглашений. И вообще, судя по его смиренному тону, Трамп не оставил ему выбора. Да и в криках из Брюсселя, где только вчера все были "за мир", сегодня вдруг выяснилось, что "есть нюансы" (они забавны и заслуживают внимания).



Германия устами своего МИД говорит, что "мира на Украине не будет без участия ее и ЕС". Польша вместе с (внезапно!) Данией считает, что Киеву надо дать еще оружия. Франция же и вовсе до сих пор надеется, что Украину примут в НАТО, хотя США неоднократно через разных политиков заявляли, что принимают условие Кремля о невступлении Украины в альянс.



Европа в растерянности. Санкции, взлет цен, дефицит энергоносителей, жесткая экономия электричества в Прибалтике, пущенные под нож "Северные потоки" и автомобильная индустрия Германии, переданная Украине военная техника - ради чего? Ради продолжения бессмысленной бойни? Новый министр обороны США Пит Хегсет уже выступил в том духе, что если Брюсселю все это надо, то пусть дальше разбираются сами, а текущие приоритеты Америки теперь другие.



В эпоху Байдена все делалось по-другому. Судьбы Европы решали на всевозможных мирных саммитах в Швейцарии или военных - в Рамштайне, после чего граду и миру провозглашалось: "Теперь будет так". России там, разумеется, не было, общее правило гласило, что Москву нужно "наказать" и "принудить", а потому она - не сторона диалога.



Но теперь разговор двух президентов состоялся. И наш МИД, и сам Трамп уже выпустили официальные заявления по этому поводу, тон которых - вызывающе теплый. "Президент Путин даже использовал девиз моей предвыборной кампании "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". Мы оба очень в это верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга" - это из официального заявления американского президента в соцсети Truth Social. То есть негласный запрет на переговоры с Россией не просто ликвидирован - это сделано демонстративно. И дело не только в тоне официальных сообщений.



Трамп позвонил Зеленскому после разговора с Путиным, поставив перед фактом, а союзников в лице Европы и вовсе проигнорировал. Все выглядит так, что судьбу Украины будут решать не только без Киева, но и без Брюсселя.



И этот момент не прошел мимо внимания авторитетного немецкого Bild. Он всегда держит руку на пульсе и по этому случаю приводит экспертную оценку профессора Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала: "Переговоры ведутся через головы украинцев и европейцев. Европейцам не будет места за столом переговоров. Нам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, это касается и Украины… Путин выиграл эту войну".



