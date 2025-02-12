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ВС РФ "просверливают" сопротивление ВСУ на Курском направлении - итоговая сводка Readovka к исходу 13 февраля
00:05 14.02.2025

ВС РФ заняли большую часть Свердликово – итоговая сводка Readovka за 13 февраля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 13 февраля в разрезе СВО. Русские войска выбили ВСУ из большей части села Свердликово. Зеленский начал резкую нейтрализацию внутриполитических оппонентов.

Оборона поддается



Русские войска сумели выбить украинские подразделения из большей части села Свердликово. Неприятель откатился на самые восточные окраины населенного пункта. Это в некотором роде означает, что ВСУ, вопреки ожиданиям, быстро сдали Свердликово. Такое решение выглядит крайне странным, и стоит рассмотреть ситуацию с нескольких точек зрения.

Вероятно, украинское командование специально сохранило личный состав, выведя его из Свердликово с целью не допустить утраты боеспособности сектора обороны. В таком случае возможность быстрым броском достичь трассы 38К-004, по которой снабжаются украинские силы в Курской области, предположительно, становится приманкой. Если ВС РФ растянут свои наступающие порядки, то короткий, но мощный удар ВСУ со стороны Лебедевки или Казачьей Локни во фланг русским подразделениям автоматически изменит положение сил в пользу противника. Этот вариант может гарантировать ВСУ относительную стабильность положения в Курской области на еще какое-то время. А главная задача противника – как раз выиграть побольше времени.

В рассмотрении вариантов также стоит оттолкнуться от ретроспективы. Недавняя попытка ВСУ перейти в наступление под Суджей показывает, что неприятель прежде всего рассчитывает именно на этот город как на главную гарантию сохранения трассы под своим контролем. И, кроме того, обеспечение обороны в окрестностях Суджи, да и на многих других секторах требует от украинского командования очень много ресурсов, что в ряде случаев может привести к тому, что на одном из участков их не хватит в критический момент.

Третий пункт выходит из второго. Но тут весь вопрос сводится уже к самой трассе 38К-004. Русские дроны на оптоволоконном кабеле сумели превратить шоссе в "Дорогу смерти" практически целиком на маршруте от Юнаковки Сумской области вплоть до самих окраин Суджи. Это значит, что стабильный подвоз подкреплений и военных грузов для ВСУ уже невозможен. Логистическая артерия противника превратилось в зону свободной охоты для операторов ВС РФ. Расчеты FPV посменно как днем, так и ночью обрабатывают дорогу, не оставляя украинским силам ни часа "окна", когда они могли бы понадеяться без угрозы проскочить и доставить груз или личный состав на позиции.

Совокупностью второго и третьего пунктов можно объяснить причины, почему крайне важное для противника и качественно подготовленное к обороне село Свердликово не смогло длительно сдерживать ВС РФ. Тем не менее угроза того, что украинские войска специально допустили сдачу Свердликово ради попытки заманить части ВС РФ на открытую площадь под фланговый удар, реальна. Но на этот случай есть действенное решение. Русские войска могут пойти к трассе не на прямую, а последовательно выбивать украинские силы сначала из Лебедевки, а потом из Казачьей Локни. Тогда русское командование лишит противника всяких вариантов затянуть агонию ВСУ в Курской области.

Погром оппозиции

Заявления Трампа стали "неприятным" сигналом для украинских властей. Период полного политического авторитарного доминирования Зеленского и его партии "Слуга народа" подходит к концу. Речь идет о том, что разрозненные и ослабленные соперники "партии слуг" усиливают критику действующего режима. Справедливо можно говорить о "коалиции без коалиции", в которую вошли как старые противники Зеленского в виде Петра Порошенко (состоит в объединении, которое внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) с его партией "Евросолидарность", так и отдельные лица, занимающие или занимавшие определенные позиции на Украине. Но обо всем по порядку. Бывший командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев на днях в интервью СМИ обрушился с критикой на высшее политическое руководство и разведку страны. Он посетовал на то, что они не предупредили органы военного управления и не передали информацию о подготовке ВС РФ к началу СВО. Из-за этой критики Наева, до последнего времени пребывавшего в отставке, сослали на фронт, причем на одно из самых горячих направлений, в район боев севернее Великой Новоселки. Это ссылка, возможно, в один конец, хоть едет он туда не рядовым, но как минимум это было сделано, чтобы "заткнуть" Наева.

В наступление на Зеленского также перешли и люди Порошенко. Руководитель фракции "Евросолидарности" Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) вчера в Раде обрушился с критикой на президента незалежной, обвинив его в том, что он превращает страну в диктатуру. Это стало ответом на авральные попытки Зеленского что-то и резко сделать с самим Порошенко, против которого уже введены санкции СНБО. Более того, ходили слухи о том, что экс-президента Украины могут арестовать и инспирировать дело о госизмене, но, как показало развитие событий, Зеленский не всемогущ, и "закрыть" конкурента он пока не может. Хотя активная подготовка к аресту Порошенко до сих пор идет.

Примечательна также скорая отправка в подразделение погранслужбы Украины руководителя Центра по борьбе с коррупцией Шабунина. Его организация существовала на гранты USAID, а потеряв их, как и покровительство прежней администрации Белого дома, она стала следующей целью ОП.

Резкий рост интенсивности внутриполитической борьбы на Украине можно связать с тем, что Зеленский испугался за свою судьбу. Он начал зачистку тех, кто имеет связь с США, причем неважно – с демократам или республиканцами. И эта чистка имеет конкретный смысл. Ведь Зеленский отказался подписывать договор о редкоземельных металлах, предложенный главой Минфина США Бессентом. Это значит, что Киев пошел на резкое обострение с Вашингтоном, что грозит первому последствиями. Зеленский отлично знает, что, несмотря на смену президентской администрации, прежняя креатура демократов может перейти под крыло республиканцев и стать организующей силой нового Майдана. Он помнит 2014 год и, вероятно, решил действовать на упреждение.

Вчера, 12 февраля, главным событием дня стало отступление ВСУ из села Андреевка на Южно-Донбасском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739480700


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