ВС РФ "просверливают" сопротивление ВСУ на Курском направлении - итоговая сводка Readovka к исходу 13 февраля

00:05 14.02.2025

ВС РФ заняли большую часть Свердликово – итоговая сводка Readovka за 13 февраля



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 13 февраля в разрезе СВО. Русские войска выбили ВСУ из большей части села Свердликово. Зеленский начал резкую нейтрализацию внутриполитических оппонентов.



Оборона поддается



