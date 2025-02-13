Численность населения Таджикистана достигла 10,5 млн. человек и продолжает увеличиваться на 2,2% ежегодно

00:34 14.02.2025

Численность населения Таджикистана продолжает расти



13 февраля, 2025



Численность населения Таджикистана продолжает увеличиваться на 2,2% ежегодно. На начало 2025 года в республике проживает 10 миллионов 497 тысяч человек, сообщил директор Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан Джамшед Нурмахмадзода на пресс-конференции по итогам 2024 года.



Нурмахмадзода отметил, что в стране также наблюдается рост продолжительности жизни, что является отражением улучшения уровня жизни населения. Важными факторами долголетия стали экономическое развитие, снижение детской смертности и смертности среди трудоспособного населения, а также снижение потребления алкоголя и табака.



В 2024 году наблюдается рост регистрации рождений на 4,8% по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение коснулось всех регионов страны, включая Горно-Бадахшанскую автономную область (2%), Хатлонскую область (3,3%), Согдийскую область (3,7%), районы республиканского подчинения (7%) и город Душанбе (9,9%). В расчете на 1000 человек, уровень рождаемости составил 24,2, а смертности - 3,2.



Кроме того, статистика показывает, что в Таджикистане численность женщин составляет 49,3%, а мужчин - 50,7%. Важным аспектом является также увеличение числа людей старше 100 лет - на данный момент в республике их 230, из которых 112 являются женщинами.



Прогнозы ООН предсказывают, что к 2050 году число людей старше 60 лет в мире превысит число детей младше 15 лет, что также может отразиться на демографической ситуации в Таджикистане.