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|Освобожденный в США Александр Винник прилетел в Москву
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Он был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США и обвинению в криптомошенничестве.
В 2022-м Винника экстрадировали в Штаты.