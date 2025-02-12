 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 14.02.2025
01:40  Главы МИД Таджикистана и России обсудили сотрудничество и миграционные вопросы в Москве
01:13  Синьхуа о телефонном разговоре Трамп - Путин
00:56  В России введут маркировку звонков для защиты от мошенников
00:54  Азиада-2025. Хоккей. Казахстан сыграет в финале с Японией
00:49  Приятно, что мир приходит в норму. Далеко еще до Победы, рано радоваться, - Дмитрий Попов
00:40  Освобожденный в США Александр Винник прилетел в Москву
00:34  Численность населения Таджикистана достигла 10,5 млн. человек и продолжает увеличиваться на 2,2% ежегодно

00:05  ВС РФ "просверливают" сопротивление ВСУ на Курском направлении - итоговая сводка Readovka к исходу 13 февраля
Четверг, 13.02.2025
21:15  Специально для RT: Судьбу Украины будут решать не только без Киева, но и без Брюсселя
21:00  Роль европейцев: "Платить за все. И молчать". Мирные инициативы Трампа ошеломили Европу
19:57  Директор Службы внешней разведки России Нарышкин - о неминуемом распаде и разделе Украины
17:07  Фигуранты дела о покушении на Комила Алламжонова получили сроки до 23 лет
17:00  Казахстан уступает Кыргызстану, Узбекистану, Монголии по скорости фиксированного интернета: почему так происходит и кто виноват?
16:51  Эксперт: главная задача USAID - ментально перепрошить население окружающих Россию стран
16:45  Почему власти Латвии, Литвы и Эстонии ополчились на своих "афганцев"?
16:43  USAID на перепутье: чего ждать Узбекистану
16:28  В Душанбе задержан администратор Instagram-страницы, шантажировавший девушек
16:15  Манасовед А.Джамиль жалуется на посла М.Мамытканова. Между Кыргызстаном и Азербайджаном назревает дипломатический скандал?
15:41  Указы президента Таджикистана о кадровых перестановках в пограничных войсках
15:39  Саида Мирзиеева провела встречу с послом США
15:35  Соглашение о коридоре "Каспийское море – Черное море" между Румынией, Грузией, Азербайджаном и Туркменистаном планируют подписать в 2025 году
15:33  Кому выгоден "ползучий переворот" в Афганистане
15:30  Казахстан опять добыл нефти больше, чем обещал руководству ОПЕК+
15:17  Турецкие игры: Таджикистан тянут в ОТГ под сладкие песни про Россию. Причем, на русском языке
15:14  Газировка, рубины и казаны для плова: Афганистан нарастил экспорт в Россию
15:07  Запад тянет ручонки к бывшим республикам СССР: скрытые интересы элит Средней Азии, российские тревоги
15:00  Глава МИД Казахстана: "Таджикистан – наш стратегический партнер и союзник в Центральной Азии"
14:11  Афганистан сдал Турции в аренду на 30 лет месторождение мрамора в Кандагаре
14:09  Грузии хочет стать цифровым хабом на маршруте Европа-Азия. Премьер Кобахидзе выступил на Всемирном саммите в Дубае
14:01  Языковая дискриминация: казахскому певцу-"юристу" закон не писан?
13:58  Турция пытается вытеснить Россию из Киргизии. Анкара активно наращивает военное присутствие в Центральной Азии
13:52  Казахстанские зумеры: как с ними работать? На игле одобрения они сидят в большей степени, чем миллениалы и бумеры...
13:45  Место USAID в Кыргызстане займет Атамбаев. Американское агентство долгие годы кормило в Кыргызстане паразитов
13:26  Премьер Туркмении встретился в Тегеране с президентом Ирана
13:16  В Узбекистане создадут Чрезвычайный штаб по работе с инвестиционными проектами
12:59  Президент Казахстана принял секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу
01:30  Euractiv: США ошеломили европейских союзников, открыв мирные переговоры с Россией по Украине
01:20  Первый в истории Европы корановедческий труд, - П.В.Густерин
01:10  В США интересуются дальнейшими действиями Таджикистана в вопросе санкций против России
01:07  Минстрой Узбекистана прокомментировал информацию о давлении на ТСЖ в Ташкенте
01:00  "Мы же хотели нагадить русским!" Украина подставилась под ракетный удар - и осталась в дураках. Трамп обещает то же всей Европе
00:45  700-летие персидско-таджикского поэта и мыслителя Хафиза Ширази отметит ЮНЕСКО в июне 2025 года
00:41  Российский банк ВТБ отменил комиссию по розничным переводам в Узбекистан
00:25  Иран показал беспилотный авианосец Shahid Bagheri - морской носитель дронов
00:20  Запад построился "свиньей" и ждет Александра Невского, - Александр Широкорад
00:10  Продавцы воздуха: Трамп и Зеленский готовы к сделке на мифические полтриллиона долларов
Среда, 12.02.2025
21:31  ВСУ оставили Андреевку и завязали "мешок" на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 12 февраля
21:25  Михаил Задорнов: что означает мир для России и Украины. Социально-экономические последствия для каждой из сторон
21:20  Индекс Мосбиржи взлетел выше 3100 пунктов после разговора Трампа и Путина
21:10  Путин провел телефонный разговор с Трампом
20:05  США освободят россиянина Александра Винника в обмен на отпущенного Россией американца Марка Фогеля
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Приятно, что мир приходит в норму. Далеко еще до Победы, рано радоваться, - Дмитрий Попов
00:49 14.02.2025

Крушение печеничного домика: Трамп превратил Европу в Украину
Радость от звонка Трампа чересчур преувеличена

Приятно, конечно, наблюдать, как рушится мир, построенный на фундаменте из печенек Виктории Нуланд. Как исходит миазмами липкого страха киевский режим, уныло скулит брошенная на обочине Европа, лепечут что-то дрожащими губами улетающие в помойный слив потерянные, обманутые, обманувшиеся российские либералы. Но щенячий восторг от звонка Трампа Путину стоит попридержать, чтобы не словить головокружение от успехов.

Звонок не то чтобы был неожиданным. Ждали же. Неожиданным, а скорее, даже невообразимым оказались содержание и тон.

Только что старый американский президент называл Путина "мясником" и "убийцей", весь "цивилизованный" мир вопил о "неспровоцированной агрессии", "уничтожении Путиным демократических ценностей", о том, что "Россия должна проиграть", что ради светлого будущего нужно "нанести России стратегическое поражение на поле боя", что "с Украиной до конца, столько, сколько надо".

И вдруг - опа! - и как не было ничего. А есть "великая история наших наций", "успешно сражались вместе во Второй мировой войне", размышления "о сильных сторонах наших народов и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы", договоренность "работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга".

И дальше, без паузы, - немедленное формирование переговорных команд, подготовка встречи Путин–Трамп в Саудовской Аравии...

И снисходительный звонок Зеленскому - уже после того, как все было в новостях. Не с целью проинформировать, а напомнить, кто в доме хозяин. Что "ничего об Украине без Украины" - летит в помойку так же, как и все остальные дутые лозунги.

Либеральная общественность в шоке. Получается, что и в Америке народ не тот, раз такого, как Трамп, выбрал? Или образцовая американская демократия теперь и не демократия вовсе, если дает такие результаты? И куда податься? В Европу?

Но она уже не у дел. И попытки получить место и голос на переговорах (а они ведь не об Украине, а о будущем мироустройстве) выглядят жалко. Европейские лидеры довели ситуацию до такого состояния, что теперь есть только один вопрос: "А вы, собственно, кто, чтобы с вами разговаривать?" Решение до вас доведут в части, вас касающейся. Уже можно предположить какое: отныне Украина исключительно ваша головная боль и расходы из вашего кошелька. По меткому замечанию философа Дугина: "Европа стала Украиной, а не Украина Европой. Это epic fail".

Все это, безусловно, весело и приятно: мир приходит в норму, возвращается из либерального наркотического загула в реальность, все встает на свои места. Собственно, и требования России вроде как обещается удовлетворить: хозяева требуют от Украины выборов (почти денацификация), министр обороны США говорит, что никаких американских войск на территории Украины не будет, а возможные миротворческие силы не должны быть связаны с НАТО (почти демилитаризация), Трамп четко заявляет, что место в НАТО Украина не получит (внеблоковый статус).

Но. Что дальше?

Радостно и безусловно, именно безусловно, принимаемый тезис Трампа "главное, чтобы сейчас прекратились смерти" - это предательство. По отношению к нашим павшим. К тем, кто прямо в эти минуты отдает свои жизни в жестоких боях. Не прекращение огня должно быть во главе угла, а достижение целей СВО. Выполняете условия - прекращаем стрелять. Потому что если иначе, то логичен вопрос: а надо ли было начинать? Путин это, судя по его заявлениям, понимает. Но понимает ли в полной мере Трамп?

Далеко еще до Победы, рано на полную катушку безоглядно радоваться.

Дмитрий Попов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739483340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис ратифицировал Соглашение о сотрудничестве стран СНГ в противодействии коррупции
- Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
- Заместитель Премьер-министра Галымжан Койшыбаев принял участие во Всемирном правительственном саммите в ОАЭ
- Казахстан и Таджикистан продолжают укреплять отношения стратегического партнерства и союзничества
- Снижение порога по НДС и упрощенный режим только для B2C: Серик Жумангарин встретился с бизнесом в Алматы
- Банки опасаются финансировать отечественные заводы, экспортоориентированные на Россию
- Кадровые перестановки
- КТЖ нарушает права частных перевозчиков
- Организован первый железнодорожный маршрут из КНР в Афганистан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  