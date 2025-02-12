Приятно, что мир приходит в норму. Далеко еще до Победы, рано радоваться, - Дмитрий Попов

00:49 14.02.2025

Крушение печеничного домика: Трамп превратил Европу в Украину

Радость от звонка Трампа чересчур преувеличена



Приятно, конечно, наблюдать, как рушится мир, построенный на фундаменте из печенек Виктории Нуланд. Как исходит миазмами липкого страха киевский режим, уныло скулит брошенная на обочине Европа, лепечут что-то дрожащими губами улетающие в помойный слив потерянные, обманутые, обманувшиеся российские либералы. Но щенячий восторг от звонка Трампа Путину стоит попридержать, чтобы не словить головокружение от успехов.



Звонок не то чтобы был неожиданным. Ждали же. Неожиданным, а скорее, даже невообразимым оказались содержание и тон.



Только что старый американский президент называл Путина "мясником" и "убийцей", весь "цивилизованный" мир вопил о "неспровоцированной агрессии", "уничтожении Путиным демократических ценностей", о том, что "Россия должна проиграть", что ради светлого будущего нужно "нанести России стратегическое поражение на поле боя", что "с Украиной до конца, столько, сколько надо".



И вдруг - опа! - и как не было ничего. А есть "великая история наших наций", "успешно сражались вместе во Второй мировой войне", размышления "о сильных сторонах наших народов и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы", договоренность "работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга".



И дальше, без паузы, - немедленное формирование переговорных команд, подготовка встречи Путин–Трамп в Саудовской Аравии...



И снисходительный звонок Зеленскому - уже после того, как все было в новостях. Не с целью проинформировать, а напомнить, кто в доме хозяин. Что "ничего об Украине без Украины" - летит в помойку так же, как и все остальные дутые лозунги.



Либеральная общественность в шоке. Получается, что и в Америке народ не тот, раз такого, как Трамп, выбрал? Или образцовая американская демократия теперь и не демократия вовсе, если дает такие результаты? И куда податься? В Европу?



Но она уже не у дел. И попытки получить место и голос на переговорах (а они ведь не об Украине, а о будущем мироустройстве) выглядят жалко. Европейские лидеры довели ситуацию до такого состояния, что теперь есть только один вопрос: "А вы, собственно, кто, чтобы с вами разговаривать?" Решение до вас доведут в части, вас касающейся. Уже можно предположить какое: отныне Украина исключительно ваша головная боль и расходы из вашего кошелька. По меткому замечанию философа Дугина: "Европа стала Украиной, а не Украина Европой. Это epic fail".



Все это, безусловно, весело и приятно: мир приходит в норму, возвращается из либерального наркотического загула в реальность, все встает на свои места. Собственно, и требования России вроде как обещается удовлетворить: хозяева требуют от Украины выборов (почти денацификация), министр обороны США говорит, что никаких американских войск на территории Украины не будет, а возможные миротворческие силы не должны быть связаны с НАТО (почти демилитаризация), Трамп четко заявляет, что место в НАТО Украина не получит (внеблоковый статус).



Но. Что дальше?



Радостно и безусловно, именно безусловно, принимаемый тезис Трампа "главное, чтобы сейчас прекратились смерти" - это предательство. По отношению к нашим павшим. К тем, кто прямо в эти минуты отдает свои жизни в жестоких боях. Не прекращение огня должно быть во главе угла, а достижение целей СВО. Выполняете условия - прекращаем стрелять. Потому что если иначе, то логичен вопрос: а надо ли было начинать? Путин это, судя по его заявлениям, понимает. Но понимает ли в полной мере Трамп?



Далеко еще до Победы, рано на полную катушку безоглядно радоваться.



Дмитрий Попов