Азиада-2025. Хоккей. Казахстан сыграет в финале с Японией

00:54 14.02.2025

13 февраля на зимних Азиатских играх в китайском Харбине стартовали матчи стадии полуфинала мужских хоккейных состязаний, в первом из которых сборная Казахстана обыграла хозяев льда со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.



Китайская дружина оказала достойное сопротивление главным фаворитам этих соревнований. Казахстанцы не могли поразить ворота соперников почти два периода, и только перед перерывом на третью 20-минутку наши хоккеисты порадовали своих фанатов.



Сначала отличился Роман Старченко, а затем Дмитрий Грентц. 2:0 – и команды ушли на второй отдых.



Немного набравшись сил, в третьем периоде китайцы все же смогли сократить отставание. Но Дмитрий Бреус курьезной шайбой поставил точку в этом матче и вывел своих товарищей в финал Азиатских игр.



Соперник в поединке за "золото" Азиады-2025 определился после завершения второго полуфинала, Япония обыграла Южную Корею - 4:3.



Казахстан сыграет в финале с Японией, которую уже обыграл в групповом турнире со счетом 4:1.



