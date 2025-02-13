 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 13.02.2025
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Среда, 12.02.2025
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В России введут маркировку звонков для защиты от мошенников
00:56 14.02.2025

Мишустин: кабмин вводит маркировку звонков для защиты россиян от мошенников

13 февраля 2025

Правительство РФ вводит обязательную идентификацию звонков в рамках поправок в законодательство для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Об этом 13 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.



"Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают - от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона", - анонсировал он.

Председатель правительства отметил, что подготовлен комплексный пакет мер, реализация которого запланирована на ближайшее время.

Мошенники обманывают россиян в виртуальном мире. Что нужно знать

Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что в России могут ввести запрет на получение SMS-сообщений во время звонка для противодействия телефонному мошенничеству. Он подчеркнул, что мошенники хотят получить цифры из кода-пароля, который высылается человеку через SMS.

Источник - Известия
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