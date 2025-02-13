В России введут маркировку звонков для защиты от мошенников

00:56 14.02.2025

Мишустин: кабмин вводит маркировку звонков для защиты россиян от мошенников



13 февраля 2025



Правительство РФ вводит обязательную идентификацию звонков в рамках поправок в законодательство для защиты граждан от телефонных и интернет-мошенников. Об этом 13 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.







"Вводится обязательная маркировка звонков, чтобы было видно, от кого они поступают - от организаций или с международного виртуального номера. Информация станет отображаться на экране телефона", - анонсировал он.



Председатель правительства отметил, что подготовлен комплексный пакет мер, реализация которого запланирована на ближайшее время.



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Ранее в этот день председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский сообщил, что в России могут ввести запрет на получение SMS-сообщений во время звонка для противодействия телефонному мошенничеству. Он подчеркнул, что мошенники хотят получить цифры из кода-пароля, который высылается человеку через SMS.



