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Синьхуа о телефонном разговоре Трамп - Путин
01:13 14.02.2025

Международное обозрение: Разговоры между Путиным и Трампом и между Зеленским и Трампом могут стать поворотным моментом для разрешения российско-украинского конфликта

Пекин, 13 февраля /Синьхуа/ -- В среду президенты США и РФ Д. Трамп и В. Путин провели телефонный разговор, в ходе которого стороны заявили, что будут тесно сотрудничать, чтобы положить конец российско-украинскому конфликту. В тот же день Д. Трамп также провел телефонный разговор с украинским коллегой В. Зеленским, чтобы обсудить возможность установления мира в Украине.

Аналитики полагают, что заявления президента США и высокопоставленных чиновников свидетельствуют о том, что позиция США по украинскому кризису, возможно, претерпела серьезные изменения и повлияет на направление российско-украинского конфликта. Есть опасения, что это может усугубить разногласия между Соединенными Штатами и их европейскими союзниками и негативно сказаться на трансатлантических отношениях.

ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ МЕЖДУ ЛИДЕРАМИ США И РФ, МЕЖДУ ГЛАВАМИ США И УКРАИНЫ

По сообщению пресс-секретаря российского президента Д. Пескова, разговор между главами двух стран длился почти полтора часа. В. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Д. Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Д. Трамп написал в соцсетях, что две стороны договорились "тесно сотрудничать" над прекращением российско-украинского конфликта и направили свои команды для "немедленного начала переговоров".

Это первый официально подтвержденный разговор между лидерами России и США с начала российско-украинского конфликта. Д. Трамп заявил, что вскоре встретится с В. Путиным, вероятно, в Саудовской Аравии.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк заявил, что прямой телефонный разговор президентов РФ и США является хорошим знаком, что контакты возобновляются.

После разговора с президентом США В. Зеленский написал в соцсетях, что Д. Трамп проинформировал его о деталях своего разговора с В. Путиным. Стороны говорили о возможностях достичь мира, договорились о дальнейших контактах и встречах.

По словам главы Белого дома, беседа прошла "очень хорошо", и В. Зеленский, как и В. Путин, хочет мира в Украине. Он также сообщил, что представители соответствующих сторон проведут переговоры во время Мюнхенской конференции по безопасности позже на этой неделе.

Министр обороны США П. Хегсет в среду на заседании контактной группы по Украине в Брюсселе подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год -- "это нереалистичная задача". По его словам, Соединенные Штаты не считают, что будущая безопасность Украины должна быть гарантирована ее вступлением в НАТО.

П. Хегсет ясно дал понять, что европейские вооруженные силы должны стать основной силой обеспечения безопасности Украины после конфликта, и американские войска не будут в этом участвовать. Он подчеркнул, что если в будущем Европа направит миротворческие силы в Украину, то они должны размещаться не под эгидой НАТО и по этой причине не будут подпадать под действие пятой статьи договора о коллективной обороне альянса.

СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ США

Аналитики считают, что высказывания и шаги новой администрации США показывают серьезный пересмотр политики США в отношениях с Россией и российско-украинском конфликте. Это вызвало споры как в Европе, так и внутри Соединенных Штатов.

По сообщению американской газеты The Hill, последняя встреча лидеров США и России состоялась в июне 2021 года, когда Джо Байден и В. Путин встретились в Швейцарии. Если встреча Д. Трампа и В. Путина состоится, это станет важным событием в американо-российских отношениях.

После саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году страны-члены альянса признали, что Украина в будущем станет членом НАТО. В последние годы в НАТО неоднократно заявляли, что "будущее Украины -- в НАТО". Однако бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Александр Виндман отметил, что заявления П. Хегсетса фактически исключают возможность вступления Украины в альянс, что свидетельствует о важном изменении политики США.

Глава комитета Верховной рады Украины по внешней политике Александр Мережко назвал заявление П. Хегсетса "нелогичным", подчеркнув, что США должны усилить поддержку Украины и ввести более жесткие санкции против России.

Глава американской консалтинговой компании Eurasia Group Иэн Бреммер отметил, что большинство членов НАТО понимают, что Украина не имеет пути к членству в альянсе. Однако эти вопросы должны обсуждаться НАТО и Украиной, и США не должны в одностороннем порядке делать уступки перед переговорами между лидерами России и США. Он предупредил, что такие шаги могут сделать альянс "еще более уязвимым".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсетях, что поддержка независимости и территориальной целостности Украины является безусловной, а приоритетной задачей остается укрепление Украины и предоставление ей надежных гарантий безопасности. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро указал, что Франция "придает большое значение пути Украины в НАТО". Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила СМИ, что любые решения по Украине должны приниматься при участии Украины.

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗГОВОРОВ НА НАПРАВЛЕНИЕ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КОНФЛИКТА

По мнению американских СМИ, разговоры между Путиным и Трампом и между Зеленским и Трампом могут изменить направление российско-украинского конфликта, также содействовать скорейшему прекращению конфликта. 12 февраля заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что приветствует любые усилия по продвижению мирных переговоров между Россией и Украиной.

Однако смогут ли конфликтующие стороны положить конец войне, пока трудно предсказать. Как передает BBC, на первый взгляд, разговор лидеров двух ядерных держав, России и США, поспособствует "охлаждению" российско-украинского конфликта, однако это вероятно будет сделано за счет украинских интересов. Заявления западных стран о том, что их поддержка Украины "будет продолжаться столько, сколько потребуется", теперь кажутся пустыми лозунгами.

Почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона Лоуренс Фридман считает, что даже если удастся добиться прекращения огня, учитывая сложность проблем, для достижения всеобъемлющего мирного соглашения потребуется гораздо больше времени.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739484780


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