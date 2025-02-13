Главы МИД Таджикистана и России обсудили сотрудничество и миграционные вопросы в Москве

01:40 14.02.2025

13 февраля, 2025



Министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддин Мухриддин 12–13 февраля 2025 года находился с официальным визитом в Российской Федерации по приглашению главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.



Переговоры между министрами прошли в Москве в узком и расширенном форматах. Стороны подробно обсудили состояние и перспективы таджикско-российского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также вопросы региональной безопасности.



