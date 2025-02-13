Житель Астаны обманул любителей "Дубайского шоколада" и получил 3 года ограничения свободы

07:34 14.02.2025

Житель Астаны под предлогом предоставить "Дубайский шоколад" обманул любителей сладкого



13/02/2025



11 февраля 2025 года межрайонным судом по уголовным делам г.Астаны вынесен приговор в отношении А., обвиняемого в совершении мошенничества, неоднократно (ст.190 ч.3 п.4) УК).



Судом установлено



А., находясь в г.Астане, разместив объявление на сайте "Олх" о доставке и продаже "Дубайского шоколада", но не имея такой возможности, через приложение WhatsApp просил перевести денежные средства на его банковский счет, по поступлению которых блокировал номера телефона потерпевших, причинив 9 потерпевшим ущерб на общую сумму 176 300 тенге.



Вина подсудимого доказана его признательными показаниями и материалами уголовного дела.



Позиция сторон



Прокурор просил назначить 3 года 6 месяцев ограничения свободы.



Сторона защиты и потерпевшие согласились с позицией прокурора.



Наказание



Санкция ст.190 ч.3 УК предусматривает наказание в виде ограничения либо лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.



Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимого, судом признаны признание вины, чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение имущественного вреда, причиненного в результате уголовного правонарушения, и наличие малолетних детей.



Отягчающих обстоятельств не имеется.



Дело окончено ускоренным досудебным расследованием и при назначении наказания не может превышать половину наказания, предусмотренного санкцией статьи.



Суд, с учетом позиции потерпевших, просивших не лишать свободы подсудимого, назначил наказание в виде 3-х лет 3 месяцев ограничения свободы.



Приговор не вступил в законную силу.