Медные трубы на 2 млн тенге похитили в Астане

14:26 14.02.2025

Медные трубы на 2 млн тенге похитили с территории фирмы в Астане, сообщает Polisia.kz.



На канал 102 поступило сообщение о хищении труб с территории одной из производственных баз города. Для раскрытия преступления стражи порядка тщательно проверили территорию и опросили очевидцев. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 42-летний житель города, который ранее работал на данном предприятии.



Как выяснило следствие, бывший работник фирмы обманным путем уговорил двоих знакомых вывезти собственность организации, сказав, что руководство в курсе и они тоже в доле. Ночью подозреваемый со своими сообщниками незаконно проникли в строящийся комплекс, откуда украли 140 медных труб длиной 5 метров. Краденое имущество они сдали как лом в металлоприемник. Материальный ущерб составил более 2 млн тенге.



По данному факту зарегистрировано уголовное дело.



Подозреваемый был задержан и впоследствии дал признательные показания. Остальные два соучастника проходят как свидетели.



Полиция предупреждает граждан о том, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность.