Центробанк России на очередном заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21%

14:29 14.02.2025

Центробанк сохранил ключевую ставку



МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.



"Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", - говорится в релизе.



Ключевая ставка - минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже - повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.



