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Центробанк России на очередном заседании сохранил ключевую ставку на уровне 21%
14:29 14.02.2025

Центробанк сохранил ключевую ставку

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России на очередном заседании совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.

"Совет директоров Банка России 14 февраля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых", - говорится в релизе.

Ключевая ставка - минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ставку, деньги в экономике становятся дороже - повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.



Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что регулятор сохранит ключевую ставку, аргументируя это тем, что в ее повышении нет необходимости, поскольку наметился тренд на стабилизацию спроса, а для понижения существенные аргументы пока отсутствуют.

При этом эксперты не были единодушны по поводу того, когда начнется цикл снижения ставки: некоторые заявили, что снижение возможно в этом году - уже летом или осенью, другие считали, что это произойдет не раньше первой половины 2026-го.

Банк России в июле прошлого года повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта - до 18% годовых - на фоне разогнавшейся инфляции, быстрого роста кредитования и повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре к ней добавили еще один процентный пункт, а в октябре - повысили на два, до рекордного 21% годовых. В декабре ЦБ, вопреки ожиданиям рынка, сохранил ее на этом уровне.

Это максимальный размер ставки с момента ее введения в 2013 году. Предыдущий рекорд был в феврале 2022-го, когда показатель поднимали до 20 процентов.

Источник - РИА Новости
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