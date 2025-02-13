Россия не примет участия в Мюнхенской конференции

14:32 14.02.2025

МИД сообщил, что Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию



Москва, 14 февраля, 2025, 13:26 - ИА Регнум. Представители России не примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом 14 февраля на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



Дипломат напомнила, что российские официальные лица уже несколько лет на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики безопасности не приглашаются.



"Это решение […] политизированное, это странное решение. Соответственно, представителей Министерства иностранных дел, как и других официальных российских структур и органов не будет, это я точно могу сказать", ― сообщила представитель внешнеполитического ведомства.



Как сообщало ИА Регнум, Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля 2025 года. Участники форума обсудят "контуры" плана урегулирования конфликта на Украине. В конференции, как ожидается, примут участие вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, а также глава киевского режима Владимир Зеленский.



В этом году ключевыми темами конференции стали перспективы завершения конфликта на Украине и укрепление международного порядка. Ожидается участие более 350 спикеров.



Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что высокопоставленные представители России, США и Украины проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности. При этом американский лидер признал, что не знает, кто будет представлять государства на конференции.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 февраля не стал раскрывать, планируются ли контакты России и США по урегулированию конфликта на Украине на полях конференции в Мюнхене.



В свою очередь советник Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин заявил, что Украина не планирует переговоры с представителями России на Мюнхенской конференции.



Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в январе 2024 года заявил, что считает невозможным визит президента России Владимира Путина на форум по безопасности в Мюнхене. В 2023 году Россию также не пригласили на это мероприятие.