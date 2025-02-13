В США прошла встреча премьер-министра Индии Моди с президентом Трампом

14:39 14.02.2025 Модификация отношений: индийский премьер слетал в Белый дом

Дональд Трамп постарался продавить Нью-Дели, а его визави - сгладить все углы



Ксения Логинова



В США прошла встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом Дональдом Трампом. Вашингтон рассматривает Нью-Дели в качестве союзника для противостояния Пекину. Стороны договорились создать торговый маршрут через Израиль и Италию, "активно взаимодействовать в области малых модульных атомных реакторов", анонсировали контакты по Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии, а также достигли договоренностей в области энергетики. Не осложнило переговоры то, что новые американские власти стали высылать индийских граждан, которые нелегально находятся на территории страны. Нарендра Моди активно пытался сгладить все углы. Подробности - в материале "Известий".



В главные поставщики нефти и газа



За несколько дней до визита в американскую столицу Нарендра Моди прилетал в Париж на конференцию по искусственному интеллекту, где успел встретиться с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Политики обсудили, как Вашингтон может помочь Индии диверсифицировать источники энергии через инвестиции в американские ядерные технологии". В настоящее время Нью-Дели по вопросам, связанным с АЭС, активно сотрудничает с Москвой и Парижем.



По итогам встречи с Нарендрой Моди американский президент Дональд Трамп заявил, что теперь Вашингтон и Нью-Дели "будут активно взаимодействовать в области малых модульных атомных реакторов".



"Мы с премьер-министром также достигли важной договоренности в области энергетики, которая позволит вернуть Соединенным Штатам позиции ведущего поставщика нефти и газа в Индию", - заявил Дональд Трамп.



Он добавил, что в ходе беседы стороны решили заниматься совместной добычей и обработкой критических минералов.



По итогам прошлого года Индия - второй крупнейший импортер российский нефти, Россия к тому же главный поставщик нефти в страну - 39%. Помешать этому попытался вначале экс-президент США, теперь - Трамп. В январе 2025 года уходящая администрация Джозефа Байдена ввела санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", нефтесервисных предприятий, трейдеров и 180 танкеров.



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Помимо этого, Вашингтон стремится добиться от Нью-Дели увеличения закупок американского оружия. В прошлом году Индия покупала у США 12% оружия, у России - 37%. Трамп заявил об увеличении объемов продаж американского вооружения в Индию в 2025-м "на многие миллиарды долларов". В частности, по его словам, США "прокладывают путь" к поставке Индии истребителей F-35.



В прошлом году американские и индийские власти договорились о ремонте кораблей ВМС США в Индии и совместном производстве двигателя от General Electric. С середины прошлого года стороны обсуждают закупку беспилотников MQ-9B SeaGuardian.



Еще одной из тем для обсуждения стал украинский кризис. Индия, поддерживающая контакты и с Россией, и с Украиной, ценна для Трампа в урегулировании конфликта. Американский лидер заявил, что в пятницу, 14 февраля, состоится встреча представителей России, США и Украины, президент также анонсировал контакты по Украине на следующей неделе в Саудовской Аравии "с участием должностных лиц высокого ранга".



Он подтвердил, что США хотят положить конец украинскому конфликту.



Индия превыше всего



Как пишет The New York Times, "за всей лестью", произнесенной в ходе переговоров, скрывались два вопроса, вызывающие напряженность в отношениях обеих стран, особенно важные для Трампа, - торговля и борьба с нелегальной миграцией.



По данным американских властей, Индия - третий по объемам источник нелегалов в США, их 750 тыс. человек. После возвращения в Белый дом Трамп принялся реализовывать "операцию по депортации мигрантов", обещанную им ранее. На следующий день после инаугурации иммиграционная и таможенная служба США начала задерживать мигрантов, в том числе из Индии. 5 февраля в индийский Амритсар прибыл военный борт, на котором могли находиться до 205 человек.



Согласно официальным индийским данным, с 2009 года из США депортировали свыше 15 тыс. индийцев, при этом большинство из них - во время президентства Дональда Трампа.



Видео с мигрантами в кандалах вызвало возмущение в Индии. Для индийских властей в этой ситуации важно, чтобы эта тема не выглядела унизительно и высылки не происходили демонстративно.



Однако Моди, не желая ссориться с Трампом, попытался сгладить ситуацию, заявив: "Мы придерживаемся мнения, что любой, кто незаконно въезжает в другую страну, не имеет абсолютно никакого права находиться в ней".



Нью-Дели заинтересован в продолжении торгового, технологического и инвестиционного сотрудничества с США, что и демонстрировал индийский премьер. В ходе первого телефонного разговора с Моди после возвращения в Белый дом Дональд Трамп подтвердил, что сторонам необходимо "двигаться к справедливым двусторонним торговым отношениям". Однако и здесь не все так гладко.



В 2023–2024 финансовом году товарооборот двух стран достигал $118 млрд, при этом профицит Индии составлял $32 млрд. Трампа, оценившего дефицит торгового баланса США в $100 млрд, что больше официальных данных, такой расклад явно не устраивает.



Индия входит в БРИКС, а американский президент ранее обещал странам объединения ввести стопроцентные тарифы, если они откажутся от расчетов в долларах.



В 2018 году администрация Дональда Трампа увеличила пошлины на импорт индийской стали и алюминия. В ответ Нью-Дели повысил тарифы на 29 американских товаров, в том числе продовольствие и продукцию металлургии. В попытках нормализовать ситуацию и опасаясь тарифных войн, индийские власти в начале февраля сообщили о намерении сразу в 12 секторах снизить пошлины на американские товары. Среди них - автомобили, солнечные батареи и химикаты.



Моди пытался добиться смягчения тарифной политики Белого дома в обмен на "подарки" со стороны Нью-Дели. Однако накануне переговоров с индийским премьером Дональд Трамп поручил проработать вопрос о зеркальных пошлинах против всех торговых партнеров США. Индия входит в число стран, которые могут столкнуться с особенно серьезными последствиями введения таких тарифов.



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Впрочем, премьер и здесь попытался сгладить ситуацию и, несмотря на надвигающиеся экономические санкции, заявил, что он сосредоточен на удвоении двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году.



Осуществлять это решили с помощью торгового маршрута через Израиль и Италию. По словам американского лидера, на проект потратят "много денег". Конкретную сумму, а также сроки реализации маршрута он не назвал. Президент США уточнил, что торговый путь пройдет по воде и на суше, соединяя партнеров Вашингтона и Нью-Дели "портами, железными дорогами и подводными кабелями".



Моди, в свою очередь, добавил, что Индия и США будут работать "вдвое быстрее", чем при первом сроке американского лидера. Премьер также подчеркнул, что намерен ставить интересы Индии выше всего остального так же, как и Трамп в отношении США.



Вашингтон рассматривают Нью-Дели в качестве главного партнера в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках сдерживающего Китай формата QUAD, где также участвуют Япония и Австралия. Вашингтон старается вовлечь Нью-Дели в противостояние с Китаем. Индия при этом не собирается выходить за рамки стратегического партнерства и становиться военным союзником какой-либо из стран.



Что думают эксперты



Кандидат политических наук, старший научный сотрудник кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Емельянова в беседе с "Известиями" отметила, что значимых предпосылок для принципиального ухудшения отношений между США и Индией нет.



- Серьезные шаги в сторону усиления американо-индийского партнерства были сделаны уже при первом президентстве Трампа: подписаны дипломатические и оборонные соглашения, такие как Инициатива по критическим и новейшим технологиям, Инициатива в области оборонных технологий и торговли, - пояснила эксперт.



Политолог добавила, что Трамп также предпринял существенные усилия для восстановления деятельности QUAD.



- Для Вашингтона при любой администрации Нью-Дели рассматривается как ключевой партнер в Азии. Хотя вытекающий из внешнеполитической установки "Америка превыше всего" трамповский принцип "прагматизм превыше всего" может, без сомнения, добавить двусторонним отношениям дополнительной динамики, - считает специалист.



Она уточнила, что, несмотря на сглаживание территориальных споров между Индией и Китаем, ключевой константой американо-индийских отношений по-прежнему остается китайский фактор. Речь идет о совместных усилиях по сдерживанию Пекина. В то же время, даже в азиатском мегарегионе к американской политике со стороны Индии определенно есть некоторые вопросы, подчеркнула аналитик.



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По словам Емельяновой, основной из них - взаимодействие с ключевым региональным соперником Индии - Пакистаном, усилившееся и расширившееся после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.



- Индия была вынуждена заново выстраивать свою политику в Афганистане, думать, как противостоять вербовочным схемам под эгидой радикального ислама. Все это происходило на фоне усиления влияния Китая, с интересами которого она вновь вынуждена сталкиваться, - полагает собеседница.



Политолог уверена, что не исключено тарифное давление Вашингтона на Нью-Дели.



- Его цели - увеличение контрактов с американскими поставщиками. К примеру, в области индийских оборонных заказов непосредственно сейчас разворачивается конкуренция по закупке истребителей пятого поколения: выбор идет между российским Су-57Э и американскими F-35 и F-16, - отметила эксперт.



По ее мнению, в настоящее время задается уверенный тон дальнейшего развития отношений, который продиктован проблемами безопасности, технологическим сотрудничеством и развитием торговых каналов.



- Но если для Трампа Америка превыше всего, то, перефразируя, для Моди - стратегическая автономия превыше всего. Именно этот принцип определяет внешнюю политику современной Индии. Его суть заключается в том, что Нью-Дели не поставит свои национальные интересы, стратегическую безопасность и социально-экономический прогресс под сомнение ради участия в каком-то определенном альянсе, - подчеркнула специалист.



Она напомнила, что в основе индийской внешней политики находится многовекторность, готовность развивать взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами, отказ от участия в военных блоках при готовности вести диалог в любых форматах. Внешнее давление вряд ли может повлиять на установление более тесных связей и развитие российско-индийских отношений или участие Индии в форматах БРИКС+ и ШОС, подытожила Емельянова.



Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в разговоре с "Известиями" объяснил, что КНР преимущественно торгует с Индией товарами, а Соединенные Штаты в большей степени импортируют индийские услуги.



- Таким образом, у Индии профицит торговли, Нью-Дели получает больше денег, чем Вашингтон. Учитывая, что Китай поставляет в Индию больше товаров, чем Индия в КНР. В 2020-м местные жители буквально потребовали от властей, чтобы местная экономика производила больше товаров, чем покупала у китайцев. В итоге страна взяла курс на так называемое импортозамещение, - рассказал политолог.



По его словам, в глобальном плане Индия по возможности хочет воспользоваться холодной войной между США и Китаем.



- Она хочет вписаться в производственные цепочки Запада. Индийцы надеются, что американские компании, которые США выводят из Китая, будут релоцированы в Индию. Преимущество в том, что индийцы говорят по-английски, и местным рабочим надо меньше платить, - считает эксперт.



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Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от динамики отношений Индии с США и Китаем, а также Пекина с Вашингтоном.



- США считают, что Индия, представляющая собой ценный актив на южной границе Китая, должна стать их основным партнером. В идеале - превратиться в бастион против Китая, чтобы у КНР всегда была беспокойная южная граница. Индийцы с этим пока не особо согласны, не особо к этому стремятся, - подытожил специалист.



Политолог, советник уполномоченного по правам человека в РФ в 2009–2016 годах Андрей Кадомцев отмечает, что при предыдущем президенте США Джозефе Байдене в американской политике в отношении Индии ведущее значение придавалось геополитике, военному сотрудничеству и торговле.



"При этом администрация Байдена обвиняла Индию в причастности к сорванному заговору с целью убийства на территории США сикхского активиста, выступающего за создание независимого сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб. Эти обвинения осложняли двусторонние отношения", - отметил аналитик.



По его словам, Трампа такие вещи не волнуют. "Приоритетом для его администрации на данный момент являются вопросы торговли и иммиграции. И политика Белого дома в ближайшее время будет определяться не только реакцией Индии на требования Трампа, но и раскладом сил по этим вопросам в Вашингтоне", - считает политолог. Источник - Известия

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