Узбекистан нацелен попасть в десятку сборных на Олимпиаде 2028 - президент

14:43 14.02.2025

В Ташкенте состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития олимпийского и паралимпийского движения, выведения адаптивного и массового спорта на новый уровень, а также повышению физической активности населения.



ТАШКЕНТ, 14 фев - Sputnik. Узбекистан поставил цель попасть в сильнейшую десятку сборных на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Для этого будет усилена подготовка и развитие спортивных федераций республики. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.



Оно посвящено вопросам развития олимпийского и паралимпийского движения, выведения адаптивного и массового спорта на новый уровень, а также повышению физической активности населения.



В ходе совещания эти вопросы были рассмотрены в разрезе 26 спортивных федераций и регионов.



Было отмечено, что на последних Олимпийских играх в легкой атлетике, программа которой включает 48 дисциплин, было получено всего 5 лицензий, а по водным видам спорта, где 49 дисциплин, - лишь 4 лицензии. При этом спортсмены из Каракалпакстана, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Наманганской и Сырдарьинской областей показали слабые результаты.



Президент озвучил ряд инициатив в этой области.



В Узбекистане будет внедрена новая система поиска, отбора и подготовки талантливых спортсменов посредством цифровизации.



С целью развития олимпийского и паралимпийского движения и совершенствования системы селекции будут созданы региональные отделения Олимпийского комитета, которыми будут руководить хокимы областей. Совместно с каждой спортивной федерацией региональные отделения разработают стратегию подготовки к Олимпийским играм. Для создания необходимой инфраструктуры и условий будет выделено 300 млрд сумов.



Планируется привлечь зарубежный опыт и гранты, спортсмены и тренеры пройдут обучение в зарубежных спортивных академиях, а виды спорта распределят по трем приоритетным категориям с учетом результатов предыдущих Олимпийских и Паралимпийских игр.



310 спортивных школ в регионах превратят в селекционную базу национальных сборных, с внедрением новых методик. Также 56 спортивных школ, адаптированных для олимпийских видов спорта, станут основным резервом, где отобранные на региональном уровне молодые спортсмены будут готовиться по индивидуальным программам.



Кроме того, дважды в год в регионах будут проводиться соревнования по олимпийским видам спорта под названием "Олимпийские вершины Нового Узбекистана". Победители областного этапа получат право участвовать в "Президентской олимпиаде", проводимой в декабре в Олимпийском городке.



Победителей соревнований будут награждать жильем, автомобилями и другими ценными призами, а спортсмены, занявшие первые два места, будут зачислены в республиканский олимпийский и паралимпийский центры.



Наряду со спортсменами и тренерами сборных, демонстрирующих высокие результаты, необходимо стимулировать и первых тренеров, взрастивших спортсменов, отметил президент.



Речь также шла о развитии паралимпийского спорта.



Было отмечено, что ранее для молодежи с ограниченными возможностями здоровья действовали спортивные кружки в 33 школах, а сегодня число таких школ достигло 235. Количество регулярно занимающихся параспортом увеличилось в четыре раза и превысило 7 тысяч человек.



В сотрудничестве с Российским государственным педагогическим университетом имени А. И. Герцена будут разработаны научные методики и стандарты по вовлечению молодежи с ограниченными возможностями в спорт, а в филиале университета в Ташкенте будет создан отдельный факультет адаптивного спорта.



Кроме того, 39 спортивных школ в регионах будут специализированы на паралимпийские виды спорта. Для девушек с ограниченными возможностями здоровья будут созданы условия для занятий в обычных спортивных секциях.



Также будет изменен порядок формирования сборных по паралимпийским видам спорта: отбор будет осуществляться не только на основании результатов соревнований, но и с учетом выполнения спортивных нормативов. Для мониторинга показателей спортсменов с ограниченными возможностями запустят специальную онлайн-платформу.



"При организации соревнований и спортивных мероприятий будет применяться интегрированная система проведения как олимпийских, так и паралимпийских соревнований: там, где проводится чемпионат, одновременно будут организовываться паралимпийские соревнования. Это создаст по-настоящему инклюзивную систему, которая станет источником уверенности и поддержки для спортсменов с ограниченными возможностями", - подчеркнуто на совещании.



Также отмечено, что в спортивной сфере открывается широкая возможность для частного сектора. В дальнейшем будет вестись единый реестр частных спортивных клубов, разработаны критерии их деятельности, а клубам, в зависимости от охвата, будут предоставляться бесплатные спортивные инвентари. Частным тренерам дадут право на самозанятость.



Молодежь из частных клубов сможет участвовать в соревнованиях от своего имени, что позволит на основе результатов отбирать спортсменов в сборные команды.



Президент дал указания по широкому внедрению цифровых технологий в процессы поиска, отбора и подготовки спортсменов для обеспечения справедливости и выявления талантливых спортсменов.



Отдельное внимание Шавкат Мирзиеев уделил развитию массового спорта и пропаганде здорового образа жизни. Были озвучены планы по охвату населения занятиями спортом.



Так теперь в махаллях будут проводиться массовые мероприятия по физической активности с ведением рейтинга. К концу года самым активным семьям будут предоставляться тренажеры, а в лучших махаллях - создаваться спортплощадки.



Для привлечения учащихся к спорту в каждой школе создадут кружки по олимпийским видам спорта для индивидуальных и командных дисциплин, а также организованы межшкольные соревнования. Лучших учащихся будут отбирать, а школы снабжать необходимым спортивным инвентарем.



На совещании состоялся диалог с ответственными лицами сферы, хокимами и спортсменами.