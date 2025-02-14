Налоговая служба Кыргызстана предупреждает о новых схемах мошенничества

14:47 14.02.2025

ГНС предупреждает о новой схеме налогового мошенничества



14 февраля 2025



Tazabek - Государственная налоговая служба предупреждает налогоплательщиков о новых схемах мошенничества. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.



"Злоумышленники рассылают на электронные почты поддельные уведомления о наличии налоговой задолженности, а также угрозы о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения", - говорится в сообщении.



В письмах содержатся ссылки, предлагающие оплатить якобы возникшую задолженность через сомнительные платформы.



"Мошенники используют различные методы давления, чтобы заставить граждан действовать быстро и без размышлений, что может привести к утрате личных данных или денежных средств", - сообщает служба.



Чтобы не стать жертвой мошенников Налоговая служба рекомендует следовать следующим правилам:



- Проверяйте отправителя. Если отправитель вызывает сомнения, не открывайте письмо и не переходите по ссылкам.

- Не переходите по ссылкам в письмах. Официальные уведомления от налоговой службы не содержат ссылок для немедленной оплаты.

- Проверяйте информацию через официальный сайт налоговой службы. Если вам кажется, что уведомление может быть поддельным, войдите в свой Кабинет налогоплательщика, чтобы проверить состояние своих налоговых обязательств.

- Не переводите деньги на незнакомые счета. Налоговая служба никогда не требует немедленной оплаты задолженности через сторонние платформы или банковские карты. Все платежи проходят через официальные налоговые сервисы и банки.



"В случае сомнительных обращений со стороны лица, представляющегося якобы сотрудником ГНС, просим обратиться в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.