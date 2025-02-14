Госдолг Таджикистана достиг 3,6 млрд долларов - четверть ВВП

14:50 14.02.2025

14 февраля 2025



Государственный долг Таджикистана на начало 2025 года составил 3,6 млрд долларов, что эквивалентно 25% валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Такие данные были озвучены на отчетной пресс-конференции Министерства финансов по итогам деятельности в 2024 году.



По информации ведомства, основная часть задолженности приходится на внешний долг – 3,2 млрд долларов. Внутренний долг, в свою очередь, составляет 382 млн долларов.



Ранее Министерство экономического развития и торговли сообщило, что ВВП Таджикистана в 2024 году достиг 14,1 млрд долларов, продемонстрировав рост на 8,4%. По сравнению с предыдущими годами этот показатель увеличился на 6,8 млрд долларов. Кроме того, денежные доходы населения за этот период утроились и составили 9,1 млрд долларов.



В соответствии с законом о государственном бюджете, в 2025 году Таджикистан планирует выплатить около 405 млн долларов по своим долговым обязательствам. Основная часть суммы будет погашена за счет бюджетных средств, а 110 млн долларов внесет национальная энергокомпания "Барки тоджик".