Синьхуа: Китаю и Великобритании необходимо укреплять диалог и контакты

14:55 14.02.2025

Лондон, 14 февраля /Синьхуа/ -- Китаю и Великобритании необходимо укреплять диалог и контакты. Об этом заявил в четверг член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел КНР Ван И, когда совместно с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми председательствовал на 10-м китайско-британском стратегическом диалоге.



Ван И отметил, что Китай и Великобритания отличаются с точки зрения политической системы, истории и культуры, поэтому вполне естественно, что между ними существуют некоторые различия и разногласия.



По его словам, важно установить объективное и рациональное взаимопонимание и укрепить диалог и контакты в духе взаимоуважения.



Китай рассматривает Великобританию как важного стратегического партнера, готов разработать планы обменов на высоком уровне на следующем этапе и углубить практическое сотрудничество в различных областях, чтобы придать новый импульс двусторонним отношениям в новом году, заявил Ван И.



Китай и Великобритания являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, подчеркнул он. В нынешних условиях обе страны должны продемонстрировать ответственность, подобающую крупным державам, придерживаться мультилатерализма, поддерживать свободную торговлю, содействовать политическому урегулированию острых вопросов и совместно содействовать миру и стабильности во всем мире, добавил министр.



Ван И также изложил позицию Китая по Тайваню, Сянгану и иным вопросам.



Стороны углубленно обменялись мнениями по украинскому кризису. Ван И всесторонне разъяснил позицию Китая, подчеркнув, что Пекин всегда руководствовался четырьмя предложениями председателя КНР Си Цзиньпина, и призвал "не расширять поле боя, не эскалировать военные действия и не раздувать пламя".



По словам Ван И, Китай приветствует все усилия по мирным переговорам, и поддерживает построение сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности, чтобы в конечном итоге обеспечить долгосрочный мир и стабильность в Европе. КНР готова сотрудничать со всеми сторонами, включая Европу, чтобы продолжать играть конструктивную роль в этом отношении, отметил он.