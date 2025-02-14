Молодежный бизнес в Узбекистане получит 400 миллионов долларов поддержки. "Алокабанк" станет молодежным

15:01 14.02.2025

14 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Президент Шавкат Мирзиеев объявил о подписании трех важных документов, которые откроют новые возможности для молодых предпринимателей Узбекистана. Для поддержки стартапов и трудоустройства выпускников вузов будет выделено 400 миллионов долларов, а "Алокабанк" преобразуют в финорганизацию для молодежи, передает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом было объявлено сегодня на встрече президента с молодежью.



В рамках первого документа при Агентстве по делам молодежи создан Фонд развития молодежного предпринимательства, которому выделили 100 миллионов долларов на поддержку молодежных стартапов.



Молодые предприниматели смогут получить льготные кредиты до 2,5 миллиарда сумов, а на стартапы будет инвестировано до 2 миллиардов сумов.



Также разработана новая система для обеспечения работой выпускников вузов. На это дополнительно выделят 100 миллионов долларов. Эти средства будут направлены на создание рабочих мест и поддержку бизнес-инициатив выпускников. Для реализации этих проектов Национальный банк совместно с Министерством высшего образования создаст новые пакеты банковских услуг.



Третий документ касается преобразования "Алокабанка" в молодежный банк, который будет выделять кредиты до 100 миллионов сумов сроком на 7 лет для реализации молодежных бизнес-проектов. На эти цели было выделено 200 миллионов долларов.



Молодым предпринимателям, открывшим малый бизнес, создавшим учебный центр и трудоустроившим не менее 20 молодых людей, будет предоставлен льготный кредит в размере до 5 миллиардов сумов сроком на 7 лет.



Отмечалось также, что не менее 30 % банковских кредитов будет направлено на женское предпринимательство.



Кроме того, в регионах появятся молодежные бизнес-инкубаторы, где стартапы смогут развиваться и достигать уровня готового бизнеса.



При этом через Aloqa Venture Fund в стартапы будет инвестировано от 50 тысяч до одного миллиона долларов в качестве поддержки на всех этапах их развития.