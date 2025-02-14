|Съезд Африканского союза пройдет 15 февраля в Эфиопии. Бывшие рабы требуют компенсацию от работорговцев
15:23 14.02.2025
Страны Африки требуют компенсацию от западных работорговцев
14.02.2025 | Обзор событий
Африка активизирует дипломатические усилия, требуя от западных держав выплатить компенсации за века колониального владения африканскими землями и работорговлю.
В преддверии съезда Африканского союза, который должен состояться 15 февраля в Эфиопии, главы африканских государств намерены выработать общую позицию по этому вопросу.
На сегодняшний день ни одна бывшая колониальная держава не соглашается на репарации африканцам за причиненные страдания. В XVI-XX вв.торговали рабами и грабили Африку Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия, Великобритания, Франция, США и др.
Африканские лидеры требуют не только компенсаций, но и возврата похищенных европейцами культурных ценностей.
Соб. корр. ФСК