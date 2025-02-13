В Москве назвали удар по Чернобыльской АЭС провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией

15:32 14.02.2025

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Утверждения, что Россия якобы наносит удары по объектам ядерной энергетики, - это очередная провокация со стороны Киева, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



"Не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности", - сказал он.



По словам пресс-секретаря, речь идет об очередной провокации и подтасовке со стороны украинских властей.



"Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим", - добавил он.



Как сообщили в МАГАТЭ, минувшей ночью, около 01:50, сотрудники агентства на Чернобыльской площадке услышали взрыв со стороны саркофага, возведенного над остатками четвертого энергоблока, затем начался пожар. По словам сотрудников МАГАТЭ, в крышу защитного сооружения врезался беспилотник.



В агентстве отметили, что пожарные прибыли на место в течение нескольких минут. Никаких признаков нарушения внутренней защитной оболочки саркофага пока не выявили. Уровень радиации остается в норме, о пострадавших не сообщалось.



В МАГАТЭ добавили, что продолжают следить за ситуацией.



Утром в соцсетях появилось видео атаки беспилотника на саркофаг Чернобыльской АЭС. Киевский режим попытался обвинить в этом Россию, но никаких доказательств не привел. В Госдуме это также назвали провокацией Киева перед Мюнхенской конференцией.