Вспоминая героев: в Алматы откроют музей техники времен Великой Отечественной войны

15:40 14.02.2025

14 февраля 2025



К 9 мая в Алма-Ате планируется открытие музея военной техники времен Великой Отечественной войны под открытым небом. Первые шесть экспонатов будут доставлены уже 18 февраля. Об этом ТАСС сообщила внучка генерала Ивана Панфилова и директор Военно-исторического музея города Алуа Байкадамова.



"Мы планируем разместить 31 единицу военной техники, включая артиллерийские и зенитные орудия, а также танк Т-34. Все экспонаты будут установлены возле нашего музея, рядом с парком имени 28 гвардейцев-панфиловцев," - пояснила Байкадамова. Она также добавила, что при благоприятных погодных условиях в будущем вторник планируется завезти и установить первые шесть экземпляров. В настоящее время идет подготовка площадки под экспозицию.



Байкадамова подчеркнула, что инициативу об открытии музея поддерживает Министерство обороны Казахстана и администрация Алма-Аты. "Это общее решение," - отметила она.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее сообщал, что планирует посетить празднование 80-летия Победы в Москве. В мае 2024 года он отметил, что юбилейные торжества будут иметь особое значение для Казахстана, учитывая его значительный вклад в разгром фашизма. Также было объявлено, что в республике вновь проведут военный парад, который не проводился последние несколько лет из-за экономии бюджетных средств и пандемии коронавируса.



Посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин заявил, что Россия и Казахстан реализуют совместные проекты в год 80-летия Победы, направленные на сохранение правды о событиях той войны и борьбу с фальсификациями истории. В рамках этих проектов будут проведены культурно-просветительские акции, концерты и кинопоказы.



"Это замечательная инициатива. Музей военной техники будет не только привлекать туристов, но и воспитывать патриотизм среди молодежи," - говорит местный житель Еркин Жапаров.



"Очень важно, чтобы такие проекты способствовали укреплению дружбы между народами и сохранению исторической правды," - добавляет Айгуль Смаилова.



"Надеюсь, что это не просто красивый объект для фото, а место, где действительно будут проводиться образовательные программы и лекции," - комментирует Аманжол Тулебаев.



Николай Ильясов