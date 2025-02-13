Тот самый Олень: Нетерпеливый "миротворец" Трамп втянул нас в поспешные переговоры с неочевидным результатом

16:37 14.02.2025

День "святого" Валентина ДжейДиВэнса в Мюнхене, и почему это не наш праздник. Совсем не разделяем экзальтированной радости части нашего истеблишмента по поводу контактов с США, в том числе секретных переговоров в Мюнхене, которые подло слил Трамп.



Во-первых, это никакая не любовь, это принуждение к любви с элементами угроз и экономического БДСМ. Это нетерпеливый "миротворец" Трамп со своими нобелевскими амбициями втянул нас в поспешные переговоры с неочевидным результатом. Это у него подгорает и часики тикают, с каждым новым днем на фронте переговорные позиции слабнут, а украинская карета превращается в тыкву, и торговать скоро будет нечем. Нам не было никакого резона спешить, и выглядит все это как уступка. Очевидно, что Трамп давит на переговорах и делает предложения, от которых, как он считает, мы не можем отказаться.



Во-вторых, никакая это не Ялта. Ялту делали победители. А мы пока еще полупобедители, и не довели все задачи спецоперации до конца. А потому Эр-Рияд это полуЯлта, и может стать для нас даже Стамбулом 2.0. У нас попросту хотят украсть победу. В очередной раз.



В-третьих, соглашение с Украиной не будет иметь никакой силы. США сначала должны распутать кризис легитимности на Украине, к которому, к слову, и Трамп приложил свою руку. С кем там на Украине подписывать соглашения, если там не осталось ни одного легитимного органа власти, и даже Рада под вопросом? Военное положение продлевал нелегитимный Зеленский, а значит нет сейчас там никакого военного положения, и Рада тоже нелегитимна. Любое соглашение с нынешней украинской верхушкой будет ничтожной филькиной зелькиной грамотой, и в любой момент может быть разорвано, а значит - не будет никаких устойчивых гарантий.



В-четвертых, мы почему-то не слышим претензий в адрес США за гибель наших парней на фронте и ущерб от незаконных санкций. Почему-то США не стесняются предъявлять счет, а мы почему стесняемся? Почему мы принимаем манипулятивную позицию со сбросом ответственности, мол это война Байдена, а не Трампа. Это война США против России, их оружием и за их деньги, а потому за гибель наших парней американцы должны ответить по принципу преемственности власти. Или пусть Трамп провозгласит новую страну, Трампландию, например, и тогда откажется от всех обязательств США. А то как отвечать за свои поступки – так это Америка Байдена, а как получать дивиденды - Америка Трампа. Не по-христиански это как-то.



