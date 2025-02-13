|Тот самый Олень: Нетерпеливый "миротворец" Трамп втянул нас в поспешные переговоры с неочевидным результатом
16:37 14.02.2025
День "святого" Валентина ДжейДиВэнса в Мюнхене, и почему это не наш праздник. Совсем не разделяем экзальтированной радости части нашего истеблишмента по поводу контактов с США, в том числе секретных переговоров в Мюнхене, которые подло слил Трамп.
Во-первых, это никакая не любовь, это принуждение к любви с элементами угроз и экономического БДСМ. Это нетерпеливый "миротворец" Трамп со своими нобелевскими амбициями втянул нас в поспешные переговоры с неочевидным результатом. Это у него подгорает и часики тикают, с каждым новым днем на фронте переговорные позиции слабнут, а украинская карета превращается в тыкву, и торговать скоро будет нечем. Нам не было никакого резона спешить, и выглядит все это как уступка. Очевидно, что Трамп давит на переговорах и делает предложения, от которых, как он считает, мы не можем отказаться.
Во-вторых, никакая это не Ялта. Ялту делали победители. А мы пока еще полупобедители, и не довели все задачи спецоперации до конца. А потому Эр-Рияд это полуЯлта, и может стать для нас даже Стамбулом 2.0. У нас попросту хотят украсть победу. В очередной раз.
В-третьих, соглашение с Украиной не будет иметь никакой силы. США сначала должны распутать кризис легитимности на Украине, к которому, к слову, и Трамп приложил свою руку. С кем там на Украине подписывать соглашения, если там не осталось ни одного легитимного органа власти, и даже Рада под вопросом? Военное положение продлевал нелегитимный Зеленский, а значит нет сейчас там никакого военного положения, и Рада тоже нелегитимна. Любое соглашение с нынешней украинской верхушкой будет ничтожной филькиной зелькиной грамотой, и в любой момент может быть разорвано, а значит - не будет никаких устойчивых гарантий.
В-четвертых, мы почему-то не слышим претензий в адрес США за гибель наших парней на фронте и ущерб от незаконных санкций. Почему-то США не стесняются предъявлять счет, а мы почему стесняемся? Почему мы принимаем манипулятивную позицию со сбросом ответственности, мол это война Байдена, а не Трампа. Это война США против России, их оружием и за их деньги, а потому за гибель наших парней американцы должны ответить по принципу преемственности власти. Или пусть Трамп провозгласит новую страну, Трампландию, например, и тогда откажется от всех обязательств США. А то как отвечать за свои поступки – так это Америка Байдена, а как получать дивиденды - Америка Трампа. Не по-христиански это как-то.
Ну, и наконец. Самое тревожное, о чем мы ванговали еще в ноябре прошлого года. "Нет ничего лучше, чем глупый враг, намерения которого понятны. Трамп – хитрый враг. Он и в объятьях задушить может. Высок риск, что и у нас во многих кабинетах сейчас снова попытаются со спущенными трусами на коленках броситься к американскому дядюшке с объятьями и криками "Мы ваши, буржуинские!". Не так много времени прошло, чтобы изжить из глубинной элиты глубинный комплекс неполноценности и карго-культ. Полагаем, что риски внутренней дестабилизации только возрастут".
Сутки не прошли после переговоров, как в воздух уже взмыли снятые трусы в цветах американского флага. Проснулись все спящие, которые уже призывают все вернуть взад. Даже как-то неловко. США перехватывают у нас консервативную повестку и уничтожают БРИКС. Не удивимся, если узнаем, что и самый известный в Telegram блогер-ястреб уже на всякий случай подыскивает себе нового райтера.
Так что мы бы пока закупорили бутылки шампанского, и отложили бы их в сторону – до нашей, а не их победы. Сделки - это их хлеб. Они цивилизация торгашей, наперсточников и аферистов, и могут нас там задавить своим богатым опытом мошенничества, попытавшись украсть нашу победу. Как известно, Россию невозможно победить на поле боя, а вот задушить в объятьях на столе переговоров – это вполне может быть, и это мы уже, к сожалению, в нашей истории проходили.